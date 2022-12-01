Церемония прощания с военнослужащим состоится 3 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В селе Долгодеревенском Челябинской области 3 декабря простятся с погибшим на Украине Вячеславом Валеевым. Эту информацию URA.RU подтвердил глава Сосновского района Евгений Ваганов.

«Валеев ушел на фронт в мае. Прощание с ним состоится 3 декабря в 12 часов в ритуальном зале „Монумент“», — сообщил URA.RU Ваганов.

Глава района отметил, что с семьей военнослужащего налажен контакт. Ей уже оказывается вся необходимая помощь. По словам Ваганова, кроме выплат, положенных по закону, семья будет находиться под опекой районных властей.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля. Как сообщают в Минобороны РФ, российские военнослужащие демонстрируют отвагу и самоотверженность, освобождая населенные пункты от украинских националистов.