В селе Долгодеревенском Челябинской области 3 декабря простятся с погибшим на Украине Вячеславом Валеевым. Эту информацию URA.RU подтвердил глава Сосновского района Евгений Ваганов.
«Валеев ушел на фронт в мае. Прощание с ним состоится 3 декабря в 12 часов в ритуальном зале „Монумент“», — сообщил URA.RU Ваганов.
Глава района отметил, что с семьей военнослужащего налажен контакт. Ей уже оказывается вся необходимая помощь. По словам Ваганова, кроме выплат, положенных по закону, семья будет находиться под опекой районных властей.
Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля. Как сообщают в Минобороны РФ, российские военнослужащие демонстрируют отвагу и самоотверженность, освобождая населенные пункты от украинских националистов.
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