01 декабря 2022

В челябинском селе простятся с погибшим на Украине бойцом. Фото

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Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, акция памяти, гвоздики, возложение цветов, цветы, похороны
Церемония прощания с военнослужащим состоится 3 декабря Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В селе Долгодеревенском Челябинской области 3 декабря простятся с погибшим на Украине Вячеславом Валеевым. Эту информацию URA.RU подтвердил глава Сосновского района Евгений Ваганов.

«Валеев ушел на фронт в мае. Прощание с ним состоится 3 декабря в 12 часов в ритуальном зале „Монумент“», — сообщил URA.RU Ваганов.

Глава района отметил, что с семьей военнослужащего налажен контакт. Ей уже оказывается вся необходимая помощь. По словам Ваганова, кроме выплат, положенных по закону, семья будет находиться под опекой районных властей.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля. Как сообщают в Минобороны РФ, российские военнослужащие демонстрируют отвагу и самоотверженность, освобождая населенные пункты от украинских националистов.

Вячеслав Валиев ушел на фронт в мае
Фото:

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В селе Долгодеревенском Челябинской области 3 декабря простятся с погибшим на Украине Вячеславом Валеевым. Эту информацию URA.RU подтвердил глава Сосновского района Евгений Ваганов. «Валеев ушел на фронт в мае. Прощание с ним состоится 3 декабря в 12 часов в ритуальном зале „Монумент“», — сообщил URA.RU Ваганов. Глава района отметил, что с семьей военнослужащего налажен контакт. Ей уже оказывается вся необходимая помощь. По словам Ваганова, кроме выплат, положенных по закону, семья будет находиться под опекой районных властей. Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля. Как сообщают в Минобороны РФ, российские военнослужащие демонстрируют отвагу и самоотверженность, освобождая населенные пункты от украинских националистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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