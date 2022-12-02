Пушилин: ВСУ ударили по скоплению людей в Донецке. Видео

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
На территории, подверженной удару нет никаких военных объектов, заявил Пушилин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинцы ударили по скоплению мирных граждан в Донецке. Об этом корреспонденту URA.RU заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Никакой нормальной оценки этих негодяев быть не может. Просто нелюди. Ударили по скоплению людей в пятницу вечером», — заявил Пушилин. Он также уточнил, что на территории, попавшей под удар, нет никаких военных объектов. «Есть магазин, остановка общественного транспорта рядом», — заключил врио главы ДНР.

О прилетах ракет ВСУ в ДНР и Макеевке стало известно 12 ноября. По территориям было выпущено около 100 снарядов из реактивной системы залпового огня «ГРАД».

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Украинцы ударили по скоплению мирных граждан в Донецке. Об этом корреспонденту URA.RU заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Никакой нормальной оценки этих негодяев быть не может. Просто нелюди. Ударили по скоплению людей в пятницу вечером», — заявил Пушилин. Он также уточнил, что на территории, попавшей под удар, нет никаких военных объектов. «Есть магазин, остановка общественного транспорта рядом», — заключил врио главы ДНР. О прилетах ракет ВСУ в ДНР и Макеевке стало известно 12 ноября. По территориям было выпущено около 100 снарядов из реактивной системы залпового огня «ГРАД».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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