Пугачева хитрым способом решила помочь ВСУ

Певица Алла Пугачева организовала экскурсии по своему замку за 10 тысяч рублей, а собранные деньги пойдут в благотворительный фонд, отправляющий амуницию и оборудование Вооруженным силам Украины. Об этом сообщают в соцсетях.
«Пугачева разрешила экскурсии по своему замку за 10 тысяч рублей за билет. Все деньги от продажи пойдут в благотворительный фонд Елены Зеленской, которая занимается закупками амуниции и оборудования для ВСУ», — сообщают в telegram-канале «Russian Fox».
Желающим посетить замок покажут комнаты Аллы Пугачевой и Максима Галкина, гардеробные и клозеты. При этом на билете указано, что фото и видеосъемка запрещена.
Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация страны.
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Певица Алла Пугачева организовала экскурсии по своему замку за 10 тысяч рублей, а собранные деньги пойдут в благотворительный фонд, отправляющий амуницию и оборудование Вооруженным силам Украины. Об этом сообщают в соцсетях. «Пугачева разрешила экскурсии по своему замку за 10 тысяч рублей за билет. Все деньги от продажи пойдут в благотворительный фонд Елены Зеленской, которая занимается закупками амуниции и оборудования для ВСУ», — сообщают в telegram-канале «Russian Fox». Желающим посетить замок покажут комнаты Аллы Пугачевой и Максима Галкина, гардеробные и клозеты. При этом на билете указано, что фото и видеосъемка запрещена. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация страны.