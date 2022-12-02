Пугачева хитрым способом решила помочь ВСУ

Алла Пугачева организуем платные экскурсии по своему замку, чтобы помочь ВСУ

03 декабря 2022 в 03:28 Размер текста - 17 +

Экскурсия по замку Пугачевой стоит 10 тысяч рублей, а деньги пойдут на помощь ВСУ Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Певица Алла Пугачева организовала экскурсии по своему замку за 10 тысяч рублей, а собранные деньги пойдут в благотворительный фонд, отправляющий амуницию и оборудование Вооруженным силам Украины. Об этом сообщают в соцсетях. «Пугачева разрешила экскурсии по своему замку за 10 тысяч рублей за билет. Все деньги от продажи пойдут в благотворительный фонд Елены Зеленской, которая занимается закупками амуниции и оборудования для ВСУ», — сообщают в telegram-канале «Russian Fox». Желающим посетить замок покажут комнаты Аллы Пугачевой и Максима Галкина, гардеробные и клозеты. При этом на билете указано, что фото и видеосъемка запрещена. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация страны.

Певица Алла Пугачева организовала экскурсии по своему замку за 10 тысяч рублей, а собранные деньги пойдут в благотворительный фонд, отправляющий амуницию и оборудование Вооруженным силам Украины. Об этом сообщают в соцсетях. «Пугачева разрешила экскурсии по своему замку за 10 тысяч рублей за билет. Все деньги от продажи пойдут в благотворительный фонд Елены Зеленской, которая занимается закупками амуниции и оборудования для ВСУ», — сообщают в telegram-канале «Russian Fox». Желающим посетить замок покажут комнаты Аллы Пугачевой и Максима Галкина, гардеробные и клозеты. При этом на билете указано, что фото и видеосъемка запрещена. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация страны.