02 декабря 2022

Пугачева хитрым способом решила помочь ВСУ

Алла Пугачева организуем платные экскурсии по своему замку, чтобы помочь ВСУ
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Алла Пугачева на концерте в рамках Витебского фестиваля (Архивная фотография), пугачева алла
Экскурсия по замку Пугачевой стоит 10 тысяч рублей, а деньги пойдут на помощь ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Певица Алла Пугачева организовала экскурсии по своему замку за 10 тысяч рублей, а собранные деньги пойдут в благотворительный фонд, отправляющий амуницию и оборудование Вооруженным силам Украины. Об этом сообщают в соцсетях.

«Пугачева разрешила экскурсии по своему замку за 10 тысяч рублей за билет. Все деньги от продажи пойдут в благотворительный фонд Елены Зеленской, которая занимается закупками амуниции и оборудования для ВСУ», — сообщают в telegram-канале «Russian Fox».

Желающим посетить замок покажут комнаты Аллы Пугачевой и Максима Галкина, гардеробные и клозеты. При этом на билете указано, что фото и видеосъемка запрещена.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация страны.

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Певица Алла Пугачева организовала экскурсии по своему замку за 10 тысяч рублей, а собранные деньги пойдут в благотворительный фонд, отправляющий амуницию и оборудование Вооруженным силам Украины. Об этом сообщают в соцсетях. «Пугачева разрешила экскурсии по своему замку за 10 тысяч рублей за билет. Все деньги от продажи пойдут в благотворительный фонд Елены Зеленской, которая занимается закупками амуниции и оборудования для ВСУ», — сообщают в telegram-канале «Russian Fox». Желающим посетить замок покажут комнаты Аллы Пугачевой и Максима Галкина, гардеробные и клозеты. При этом на билете указано, что фото и видеосъемка запрещена. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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