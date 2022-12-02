Пенсионерка получила ожоги из-за горящей иномарки на свердловской трассе. Видео

03 декабря 2022 в 07:43 Размер текста - 17 +

В результате пожара автомобиль полностью сгорел, а пенсонерка-водитель получила ожоги (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Серовском тракте возле Невьянска загорелась иномарка, в результате пожара пенсионерка-водитель автомобиля получила ожоги. Об этом сообщает очевидец в соцсети. «Происшествие произошло неподалеку от Невьянска. Иномарка горела открытым пламенем. Автомобиль сгорел полностью, восстановлению не подлежит. К сожалению, имеются пострадавшие — это 58-летняя водитель-женщина, которая получила термические ожоги», — рассказал очевидец в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Иномарка загорелась 2 декабря в 9 часов утра на втором километре дороги Невьянск-Нижний Тагил. «Пожар потушен в течение двух минут. На месте происшествия работали две пожарные машины и пять спасателей», — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле на ходу загорелся трамвай с пассажирами внутри. Свердловчане вышли из общественного транспорта, купили огнетушители и стали тушить пожар.

На Серовском тракте возле Невьянска загорелась иномарка, в результате пожара пенсионерка-водитель автомобиля получила ожоги. Об этом сообщает очевидец в соцсети. «Происшествие произошло неподалеку от Невьянска. Иномарка горела открытым пламенем. Автомобиль сгорел полностью, восстановлению не подлежит. К сожалению, имеются пострадавшие — это 58-летняя водитель-женщина, которая получила термические ожоги», — рассказал очевидец в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Иномарка загорелась 2 декабря в 9 часов утра на втором километре дороги Невьянск-Нижний Тагил. «Пожар потушен в течение двух минут. На месте происшествия работали две пожарные машины и пять спасателей», — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле на ходу загорелся трамвай с пассажирами внутри. Свердловчане вышли из общественного транспорта, купили огнетушители и стали тушить пожар.