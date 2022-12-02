02 декабря 2022

В центре Челябинска эвакуировали гимназию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, знак, выход, противопожарная защита
Из школы эвакуированы порядка 400 человек Фото:

В центре Челябинска днем 3 декабря из-за пожара эвакуировали гимназию №1. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«В гимназии был праздник, загорелся кабинет труда. Всех педагогов и школьников оперативно вывели на улицу. Сильно пострадал кабинет труда», — уточнили URA.RU очевидцы происшествия.

Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, 3 декабря поступило сообщение о выезде подразделений на сработку автоматической пожарной сигнализации в здании гимназии №1. Пожарные произвели ликвидацию открытого горения.

«По прибытии происходило горение вещей и мебели на площади порядка пяти кв. м. в подвальном помещении (цокольный этаж, кабинет технологии). Пострадавших нет, самостоятельно эвакуировались 400 человек», — добавили в пресс-службе ведомства.

От огня сильно пострадал кабинет труда
Пожарные оперативно потушили огонь

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В центре Челябинска днем 3 декабря из-за пожара эвакуировали гимназию №1. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. «В гимназии был праздник, загорелся кабинет труда. Всех педагогов и школьников оперативно вывели на улицу. Сильно пострадал кабинет труда», — уточнили URA.RU очевидцы происшествия. Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, 3 декабря поступило сообщение о выезде подразделений на сработку автоматической пожарной сигнализации в здании гимназии №1. Пожарные произвели ликвидацию открытого горения. «По прибытии происходило горение вещей и мебели на площади порядка пяти кв. м. в подвальном помещении (цокольный этаж, кабинет технологии). Пострадавших нет, самостоятельно эвакуировались 400 человек», — добавили в пресс-службе ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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