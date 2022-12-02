Из школы эвакуированы порядка 400 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

В центре Челябинска днем 3 декабря из-за пожара эвакуировали гимназию №1. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«В гимназии был праздник, загорелся кабинет труда. Всех педагогов и школьников оперативно вывели на улицу. Сильно пострадал кабинет труда», — уточнили URA.RU очевидцы происшествия.

Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, 3 декабря поступило сообщение о выезде подразделений на сработку автоматической пожарной сигнализации в здании гимназии №1. Пожарные произвели ликвидацию открытого горения.

«По прибытии происходило горение вещей и мебели на площади порядка пяти кв. м. в подвальном помещении (цокольный этаж, кабинет технологии). Пострадавших нет, самостоятельно эвакуировались 400 человек», — добавили в пресс-службе ведомства.

От огня сильно пострадал кабинет труда Пресс-служба МЧС России по Челябинской области