ДТП произошло в субботу вечером (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане разыскивают очевидцев ДТП на перекрестке улиц Бурова-Петрова и Некрасова. Пост о поиске размещен в паблике «ЧП Курган» соцсети «ВКонтакте». Авария произошла в субботу вечером. На фото запечатлен сильно поврежденный бампер легкового автомобиля «Тойота».

«Нужна любая информация: видео с видеорегистратора, из близлежащих домов по аварии на перекрестке Бурова-Петрова — Некрасова. Буду очень благодарна», — разместила пост в паблике Наталья Марфицына.

Пользователь соцсети Сергей Иванов прокомментировал, что у машины летняя резина. Другие участники обсуждения высказались, что «ничего не понятно кто кого». URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД по Курганской области. Ответ на момент публикации не был получен. Официальной информации о пострадавших пока нет.

Автомобиль «Тойота» серьезно пострадал Паблик «ЧП Курган», «ВКонтакте»

Авария произошла в районе 9 вечера 3 декабря Паблик «ЧП Курган», «ВКонтакте»