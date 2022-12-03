03 декабря 2022
02 декабря 2022

В Кургане ищут очевидцев крупной аварии в центре города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отработка ликвидации ДТП при неблагоприятных погодных условиях. Екатеринбург, спасатели, асф центрспас урал, ликвидация дтп
ДТП произошло в субботу вечером (архивное фото) Фото:

В Кургане разыскивают очевидцев ДТП на перекрестке улиц Бурова-Петрова и Некрасова. Пост о поиске размещен в паблике «ЧП Курган» соцсети «ВКонтакте». Авария произошла в субботу вечером. На фото запечатлен сильно поврежденный бампер легкового автомобиля «Тойота».

«Нужна любая информация: видео с видеорегистратора, из близлежащих домов по аварии на перекрестке Бурова-Петрова — Некрасова. Буду очень благодарна», — разместила пост в паблике Наталья Марфицына.

Пользователь соцсети Сергей Иванов прокомментировал, что у машины летняя резина. Другие участники обсуждения высказались, что «ничего не понятно кто кого». URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД по Курганской области. Ответ на момент публикации не был получен. Официальной информации о пострадавших пока нет.

Автомобиль «Тойота» серьезно пострадал
Авария произошла в районе 9 вечера 3 декабря
Официальной информации о пострадавших пока нет

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В Кургане разыскивают очевидцев ДТП на перекрестке улиц Бурова-Петрова и Некрасова. Пост о поиске размещен в паблике «ЧП Курган» соцсети «ВКонтакте». Авария произошла в субботу вечером. На фото запечатлен сильно поврежденный бампер легкового автомобиля «Тойота». «Нужна любая информация: видео с видеорегистратора, из близлежащих домов по аварии на перекрестке Бурова-Петрова — Некрасова. Буду очень благодарна», — разместила пост в паблике Наталья Марфицына. Пользователь соцсети Сергей Иванов прокомментировал, что у машины летняя резина. Другие участники обсуждения высказались, что «ничего не понятно кто кого». URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД по Курганской области. Ответ на момент публикации не был получен. Официальной информации о пострадавших пока нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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