04 декабря 2022

Губернатор ХМАО рассказала о выплатах пострадавшим при взрыве в Нижневартовске

Комарова: семьи погибших при взрыве в Нижневартовске получат по миллиону рублей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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V Международный арктический форум, второй день. Санкт-Петербург, комарова наталья
Комарова сообщила, что пострадавшие получат от 100 тысяч рублей Фото:
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В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Губернатор ХМАО Наталья Комарова во время пресс-подхода по итогам закрытого заседания оперштаба рассказала, на какие выплаты могут рассчитывать пострадавшие от взрыва в Нижневартовске. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Действует решение о том, что когда граждане попадают в чрезвычайную ситуацию, то назначается единовременная помощь на семью в размере 100 тысяч рублей. В данном случае, когда люди получают определенные травмы, то единовременная выплата составляет 100, 300 или 500 тысяч рублей. И если, не дай бог, погиб человек в результате ЧС, то тогда выплата составляет 1 миллион рублей», — передает слова главы региона корреспондент URA.RU. Наталья Комарова отметила, что до 10 утра текущего дня департамент социального развития ХМАО внесет в правительство автономного округа проект нормативно-правового акта по решению о выплатах пострадавшим.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО прибыла в Нижневартовск на место взрыва многоквартирного дома. Во время экстренного совещания оперштаба она дала первые поручения и сообщила количество без вести пропавших. Напомним, взрыв в многоквартирном доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося озвучена главой МЧС России — взрыв газового баллона.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова во время пресс-подхода по итогам закрытого заседания оперштаба рассказала, на какие выплаты могут рассчитывать пострадавшие от взрыва в Нижневартовске. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Действует решение о том, что когда граждане попадают в чрезвычайную ситуацию, то назначается единовременная помощь на семью в размере 100 тысяч рублей. В данном случае, когда люди получают определенные травмы, то единовременная выплата составляет 100, 300 или 500 тысяч рублей. И если, не дай бог, погиб человек в результате ЧС, то тогда выплата составляет 1 миллион рублей», — передает слова главы региона корреспондент URA.RU. Наталья Комарова отметила, что до 10 утра текущего дня департамент социального развития ХМАО внесет в правительство автономного округа проект нормативно-правового акта по решению о выплатах пострадавшим. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО прибыла в Нижневартовск на место взрыва многоквартирного дома. Во время экстренного совещания оперштаба она дала первые поручения и сообщила количество без вести пропавших. Напомним, взрыв в многоквартирном доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося озвучена главой МЧС России — взрыв газового баллона.
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