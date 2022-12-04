Губернатор ХМАО рассказала о выплатах пострадавшим при взрыве в Нижневартовске

Комарова: семьи погибших при взрыве в Нижневартовске получат по миллиону рублей

05 декабря 2022 в 08:29 Размер текста - 17 +

Комарова сообщила, что пострадавшие получат от 100 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Губернатор ХМАО Наталья Комарова во время пресс-подхода по итогам закрытого заседания оперштаба рассказала, на какие выплаты могут рассчитывать пострадавшие от взрыва в Нижневартовске. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Действует решение о том, что когда граждане попадают в чрезвычайную ситуацию, то назначается единовременная помощь на семью в размере 100 тысяч рублей. В данном случае, когда люди получают определенные травмы, то единовременная выплата составляет 100, 300 или 500 тысяч рублей. И если, не дай бог, погиб человек в результате ЧС, то тогда выплата составляет 1 миллион рублей», — передает слова главы региона корреспондент URA.RU. Наталья Комарова отметила, что до 10 утра текущего дня департамент социального развития ХМАО внесет в правительство автономного округа проект нормативно-правового акта по решению о выплатах пострадавшим. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО прибыла в Нижневартовск на место взрыва многоквартирного дома. Во время экстренного совещания оперштаба она дала первые поручения и сообщила количество без вести пропавших. Напомним, взрыв в многоквартирном доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося озвучена главой МЧС России — взрыв газового баллона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова во время пресс-подхода по итогам закрытого заседания оперштаба рассказала, на какие выплаты могут рассчитывать пострадавшие от взрыва в Нижневартовске. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Действует решение о том, что когда граждане попадают в чрезвычайную ситуацию, то назначается единовременная помощь на семью в размере 100 тысяч рублей. В данном случае, когда люди получают определенные травмы, то единовременная выплата составляет 100, 300 или 500 тысяч рублей. И если, не дай бог, погиб человек в результате ЧС, то тогда выплата составляет 1 миллион рублей», — передает слова главы региона корреспондент URA.RU. Наталья Комарова отметила, что до 10 утра текущего дня департамент социального развития ХМАО внесет в правительство автономного округа проект нормативно-правового акта по решению о выплатах пострадавшим. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО прибыла в Нижневартовск на место взрыва многоквартирного дома. Во время экстренного совещания оперштаба она дала первые поручения и сообщила количество без вести пропавших. Напомним, взрыв в многоквартирном доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося озвучена главой МЧС России — взрыв газового баллона.