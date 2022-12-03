03 декабря 2022
02 декабря 2022

Что известно про взрыв в жилом доме Нижневартовска: онлайн-трансляция

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В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

В Нижневартовске (ХМАО) в пятиэтажке произошел взрыв. Есть пострадавшие.

«Два этажа в жилой пятиэтажке обрушились в Нижневартовске, пострадали два человека», — сообщает ТАСС в telegram-канале со ссылкой на экстренные службы. В МЧС ХМАО пообещали прокомментировать инцидент позднее.

19:10 04.12.2022 Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Нижневартовске 4 декабря. По предварительным данным, один человек погиб. 2 человека пострадали, сообщили в экстренных службах.

Прокуратура ХМАО начала проверку. По предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси.

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В Нижневартовске (ХМАО) в пятиэтажке произошел взрыв. Есть пострадавшие. «Два этажа в жилой пятиэтажке обрушились в Нижневартовске, пострадали два человека», — сообщает ТАСС в telegram-канале со ссылкой на экстренные службы. В МЧС ХМАО пообещали прокомментировать инцидент позднее. 19:10 04.12.2022 Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Нижневартовске 4 декабря. По предварительным данным, один человек погиб. 2 человека пострадали, сообщили в экстренных службах. Прокуратура ХМАО начала проверку. По предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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