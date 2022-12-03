Что известно про взрыв в жилом доме Нижневартовска: онлайн-трансляция

Сообщается о пострадавших
новость из сюжетаВ жилом доме Нижневартовска взорвался газ
В Нижневартовске (ХМАО) в пятиэтажке произошел взрыв. Есть пострадавшие.
«Два этажа в жилой пятиэтажке обрушились в Нижневартовске, пострадали два человека», — сообщает ТАСС в telegram-канале со ссылкой на экстренные службы. В МЧС ХМАО пообещали прокомментировать инцидент позднее.
19:10 04.12.2022 Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Нижневартовске 4 декабря. По предварительным данным, один человек погиб. 2 человека пострадали, сообщили в экстренных службах.
Прокуратура ХМАО начала проверку. По предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси.
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