04 декабря 2022

МЧС привлекло для разбора завалов в Нижневартовске гражданских инженеров

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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 8. Магнитогорск, мчс, разбор завалов
Инженеров привлекли для консультации Фото:
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МЧС ХМАО привлекло для разбора завалов в доме на улице Мира, где произошел взрыв, муниципальные строительные организации и гражданских инженеров с проектировщиками. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МЧС.

«Производится работа по разбору завалов. Задействованы городские муниципальные строительные предприятия и инженеры с проектировщиками, которые могут подсказать в плане устойчивости конструкции их надежности и так далее», — сообщили в ведомстве.

Также в МЧС сообщили, что помощь окружным специалистам оказывает местная служба спасения. Новых данных о пострадавших пока не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова озвучила количество без вести пропавших после ЧП в Нижневартовске. Во время экстренного совещания она сообщила, что без вести пропавшими числятся семь человек.

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МЧС ХМАО привлекло для разбора завалов в доме на улице Мира, где произошел взрыв, муниципальные строительные организации и гражданских инженеров с проектировщиками. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МЧС. «Производится работа по разбору завалов. Задействованы городские муниципальные строительные предприятия и инженеры с проектировщиками, которые могут подсказать в плане устойчивости конструкции их надежности и так далее», — сообщили в ведомстве. Также в МЧС сообщили, что помощь окружным специалистам оказывает местная служба спасения. Новых данных о пострадавших пока не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова озвучила количество без вести пропавших после ЧП в Нижневартовске. Во время экстренного совещания она сообщила, что без вести пропавшими числятся семь человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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