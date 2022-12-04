МЧС привлекло для разбора завалов в Нижневартовске гражданских инженеров

МЧС ХМАО привлекло для разбора завалов в доме на улице Мира, где произошел взрыв, муниципальные строительные организации и гражданских инженеров с проектировщиками. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МЧС.
«Производится работа по разбору завалов. Задействованы городские муниципальные строительные предприятия и инженеры с проектировщиками, которые могут подсказать в плане устойчивости конструкции их надежности и так далее», — сообщили в ведомстве.
Также в МЧС сообщили, что помощь окружным специалистам оказывает местная служба спасения. Новых данных о пострадавших пока не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова озвучила количество без вести пропавших после ЧП в Нижневартовске. Во время экстренного совещания она сообщила, что без вести пропавшими числятся семь человек.
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