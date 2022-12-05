Медведев предрек смерть Европы в схватке с «русским медведем»

05 декабря 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

Медведев сравнил страны Запада с «толпой бюргеров» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западные страны, утвердившие потолок цен на российскую нефть, ждет смерть в неравной схватке с «русским медведем». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Эти действия наших „друзей“ напоминают мне толпу подгулявших бюргеров, которые, обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду. Часть из них утонет. И их будут хоронить, поднимая тоскливые тосты о том, что они пали в неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом», — написал Медведев в своем telegram-канале. По словам Медведева, с ценами на нефть из-за действий Запада начнет происходить «что-то невообразимое», и ничего хорошего потребителей не ждет. Он также отметил, что все попытки ЕС ввести санкции против РФ заканчиваются либо исчезновением товара, либо его подорожанием. 5 декабря западные страны приняли решение о потолке цен на российскую нефть. Им запрещено покупать топливо по цене выше 60 долларов за баррель. Российские власти, а также зарубежные аналитики отмечают, что это навредит самим покупателям энергоносителей.

Западные страны, утвердившие потолок цен на российскую нефть, ждет смерть в неравной схватке с «русским медведем». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Эти действия наших „друзей“ напоминают мне толпу подгулявших бюргеров, которые, обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду. Часть из них утонет. И их будут хоронить, поднимая тоскливые тосты о том, что они пали в неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом», — написал Медведев в своем telegram-канале. По словам Медведева, с ценами на нефть из-за действий Запада начнет происходить «что-то невообразимое», и ничего хорошего потребителей не ждет. Он также отметил, что все попытки ЕС ввести санкции против РФ заканчиваются либо исчезновением товара, либо его подорожанием. 5 декабря западные страны приняли решение о потолке цен на российскую нефть. Им запрещено покупать топливо по цене выше 60 долларов за баррель. Российские власти, а также зарубежные аналитики отмечают, что это навредит самим покупателям энергоносителей.