Медведев предрек смерть Европы в схватке с «русским медведем»

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Политсовет партии
Медведев сравнил страны Запада с «толпой бюргеров» Фото:
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Западные страны, утвердившие потолок цен на российскую нефть, ждет смерть в неравной схватке с «русским медведем». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Эти действия наших „друзей“ напоминают мне толпу подгулявших бюргеров, которые, обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду. Часть из них утонет. И их будут хоронить, поднимая тоскливые тосты о том, что они пали в неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом», — написал Медведев в своем telegram-канале.

По словам Медведева, с ценами на нефть из-за действий Запада начнет происходить «что-то невообразимое», и ничего хорошего потребителей не ждет. Он также отметил, что все попытки ЕС ввести санкции против РФ заканчиваются либо исчезновением товара, либо его подорожанием.

5 декабря западные страны приняли решение о потолке цен на российскую нефть. Им запрещено покупать топливо по цене выше 60 долларов за баррель. Российские власти, а также зарубежные аналитики отмечают, что это навредит самим покупателям энергоносителей.

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Западные страны, утвердившие потолок цен на российскую нефть, ждет смерть в неравной схватке с «русским медведем». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Эти действия наших „друзей“ напоминают мне толпу подгулявших бюргеров, которые, обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду. Часть из них утонет. И их будут хоронить, поднимая тоскливые тосты о том, что они пали в неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом», — написал Медведев в своем telegram-канале. По словам Медведева, с ценами на нефть из-за действий Запада начнет происходить «что-то невообразимое», и ничего хорошего потребителей не ждет. Он также отметил, что все попытки ЕС ввести санкции против РФ заканчиваются либо исчезновением товара, либо его подорожанием. 5 декабря западные страны приняли решение о потолке цен на российскую нефть. Им запрещено покупать топливо по цене выше 60 долларов за баррель. Российские власти, а также зарубежные аналитики отмечают, что это навредит самим покупателям энергоносителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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