В Пермском крае зафиксирован грипп двух типов

05 декабря 2022 в 17:17 Размер текста - 17 +

В Пермском крае заболеваемость ОРВИ растет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае растет заболеваемость ОРВИ. Специалисты Роспотребнадзора фиксируют распространение вируса гриппа двух типов, один из которых «свиной». «Среди больных ОРВИ преимущественно циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы. Отмечена циркуляция вирусов гриппа В и А (H1N1) 2009», — сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора. По данным ведомства, за минувшую неделю в Прикамье от ОРВИ пострадали 23 528 человек. Это на 16% больше, чем неделей ранее. 25 ноября главный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев предупреждал, что основную роль в предстоящем эпидсезоне будет играть именно вирус «свиного гриппа» A (H1N1). Осложнения от него отрицательно влияют на центральную нервную систему, дыхательную и сердечно-сосудистую.

В Пермском крае растет заболеваемость ОРВИ. Специалисты Роспотребнадзора фиксируют распространение вируса гриппа двух типов, один из которых «свиной». «Среди больных ОРВИ преимущественно циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы. Отмечена циркуляция вирусов гриппа В и А (H1N1) 2009», — сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора. По данным ведомства, за минувшую неделю в Прикамье от ОРВИ пострадали 23 528 человек. Это на 16% больше, чем неделей ранее. 25 ноября главный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев предупреждал, что основную роль в предстоящем эпидсезоне будет играть именно вирус «свиного гриппа» A (H1N1). Осложнения от него отрицательно влияют на центральную нервную систему, дыхательную и сердечно-сосудистую.