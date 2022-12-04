04 декабря 2022

В Пермском крае зафиксирован грипп двух типов

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В Пермском крае заболеваемость ОРВИ растет Фото:

В Пермском крае растет заболеваемость ОРВИ. Специалисты Роспотребнадзора фиксируют распространение вируса гриппа двух типов, один из которых «свиной».

«Среди больных ОРВИ преимущественно циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы. Отмечена циркуляция вирусов гриппа В и А (H1N1) 2009», — сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за минувшую неделю в Прикамье от ОРВИ пострадали 23 528 человек. Это на 16% больше, чем неделей ранее. 25 ноября главный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев предупреждал, что основную роль в предстоящем эпидсезоне будет играть именно вирус «свиного гриппа» A (H1N1). Осложнения от него отрицательно влияют на центральную нервную систему, дыхательную и сердечно-сосудистую.

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В Пермском крае растет заболеваемость ОРВИ. Специалисты Роспотребнадзора фиксируют распространение вируса гриппа двух типов, один из которых «свиной». «Среди больных ОРВИ преимущественно циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы. Отмечена циркуляция вирусов гриппа В и А (H1N1) 2009», — сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора. По данным ведомства, за минувшую неделю в Прикамье от ОРВИ пострадали 23 528 человек. Это на 16% больше, чем неделей ранее. 25 ноября главный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев предупреждал, что основную роль в предстоящем эпидсезоне будет играть именно вирус «свиного гриппа» A (H1N1). Осложнения от него отрицательно влияют на центральную нервную систему, дыхательную и сердечно-сосудистую.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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