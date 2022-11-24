Пермский Роспотребнадзор предупредил о возвращении опасного вируса

25 ноября 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Свиной грипп циркулировал в Перми в 2009 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU Главный государственный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев напомнил жителям об опасности гриппа. В этом году ожидается наступление вируса гриппа A (H1N1), так называемого «свиного». Информация об этом появилась на сайте пермского Роспотребнадзора. «В настоящее время активность вирусов гриппа нарастает. Основную роль в предстоящем эпидсезоне будет играть вирус гриппа A (H1N1)pdm2009, показавший значительный пандемический потенциал во время „свиного гриппа“ в 2009 году и представляющий значительную угрозу для здоровья людей», — сообщил Костарев. По его словам, осложнения от заболевания бьют по центральной нервной системе, дыхательной и сердечно — сосудистой. Лучшим и наиболее эффективным средством профилактики является вакцинация. В ней содержатся актуальные штаммы вирусов гриппа, которые будут циркулировать в предстоящем сезоне. Ранее URA.RU сообщало, что жители Пермского края теперь могут сделать прививки одновременно от ковида и гриппа. Двойную вакцинацию разрешило Федеральное министерство здравоохранения.

Главный государственный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев напомнил жителям об опасности гриппа. В этом году ожидается наступление вируса гриппа A (H1N1), так называемого «свиного». Информация об этом появилась на сайте пермского Роспотребнадзора. «В настоящее время активность вирусов гриппа нарастает. Основную роль в предстоящем эпидсезоне будет играть вирус гриппа A (H1N1)pdm2009, показавший значительный пандемический потенциал во время „свиного гриппа“ в 2009 году и представляющий значительную угрозу для здоровья людей», — сообщил Костарев. По его словам, осложнения от заболевания бьют по центральной нервной системе, дыхательной и сердечно — сосудистой. Лучшим и наиболее эффективным средством профилактики является вакцинация. В ней содержатся актуальные штаммы вирусов гриппа, которые будут циркулировать в предстоящем сезоне. Ранее URA.RU сообщало, что жители Пермского края теперь могут сделать прививки одновременно от ковида и гриппа. Двойную вакцинацию разрешило Федеральное министерство здравоохранения.