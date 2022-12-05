В Молдавии, у границы с Украиной, пограничники обнаружили ракету 05 декабря 2022 в 19:11 Размер текста - 17 + В Молдавии обнаружили ракету неподалеку от границы с Украиной Фото: официальный сайт МВД Молдавии В Молдавии, недалеко от города Бричаны, который находится рядом с украинской границей, патруль пограничной полиции обнаружили неразорвавшуюся ракету. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Молдавии. «Недавно недалеко от города Бричаны в саду была обнаружена ракета. Взрывоопасный предмет обнаружил патруль пограничной полиции. На месте ожидаются специализированные службы МВД, специалисты „Bomteh“», — уточнили в ведомстве. Уточняется, что специалисты усилили внимание на участках Бричень и Окница. Также ракета была обнаружена неподалеку от границы с Украиной. Ранее в Польше на границе с Украиной упали ракеты. В результате происшествия два человека погибли. Президент Украины Владимир Зеленский пытался обвинить Россию в инциденте. В свою очередь президент Польши Анджей Дуда признал, что упавшая ракета является украинской, сообщает Life . В Молдавии, недалеко от города Бричаны, который находится рядом с украинской границей, патруль пограничной полиции обнаружили неразорвавшуюся ракету. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Молдавии. «Недавно недалеко от города Бричаны в саду была обнаружена ракета. Взрывоопасный предмет обнаружил патруль пограничной полиции. На месте ожидаются специализированные службы МВД, специалисты „Bomteh“», — уточнили в ведомстве. Уточняется, что специалисты усилили внимание на участках Бричень и Окница. Также ракета была обнаружена неподалеку от границы с Украиной. Ранее в Польше на границе с Украиной упали ракеты. В результате происшествия два человека погибли. Президент Украины Владимир Зеленский пытался обвинить Россию в инциденте. В свою очередь президент Польши Анджей Дуда признал, что упавшая ракета является украинской, сообщает Life. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям