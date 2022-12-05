Курганцы раскритиковали новый логотип главного вуза региона

В КГУ меняют фирменный стиль и логотип (на фото старая эмблема вуза) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У Курганского государственного университета появился новый фирменный стиль, включая логотип в виде большой буквы «К» с ромбом. В группе вуза во «ВКонтакте» некоторые курганцы раскритиковали логотип, назвав его минималистичным.

«Нет никакой ассоциативной привязки к университету при виде этого логотипа. Что обозначает синий квадрат сверху? У меня мысль промелькнула о какой-то компании на севере, что-то связанное с холодом и морозом», — написала Алина Холодилина в группе вуза во «ВКонтакте». Курганец Александр Корецкий добавил, что «раньше был красивый логотип, а теперь минималистичная буква „К“».

В пресс-службе КГУ прокомментировали изменения в ответ на запрос URA.RU. «Да, у университета появился фирменный стиль. До декабря 2022 года фирменного стиля в КГУ не существовало, были лишь отдельные, никак не связанные друг с другом стилистически и концептуально эмблемы и лого, которые на сегодняшний момент устарели во всех отношениях. Сейчас у КГУ разработан полный пакет фирменного стиля», — рассказали в вузе.

Работа по смене фирменного стиля не завершена, она будет продолжаться. И только после окончательного внедрения все смогут увидеть замысел в целом. «Мы готовы к тому, что многим людям свойственно тяжело воспринимать любые кардинальные перемены, отправлять в прошлое, то, к чему они привыкли за долгие годы. Но университет меняется. В дружную команду КГУ вливается коллектив Курганской государственной сельскохозяйственной академии. Наш фирменный стиль — это зрительный образ трансформации вуза, его обновления, его развития, его роста», — добавили в КГУ.

Изготовлен фирменный стиль екатеринбургской компанией, работавшей с федеральными вузами страны. Логотип КГУ — это буква «К» с ромбом и надписью «Курганский государственный университет». Для каждого института разработан свой знак, свой символ. Все шесть элементов вписываются в иконку логотипа университета — ромб — это объединяющая форма для значков всех институтов. Каждый институт имеет свои значение и образ, а логотип соединяет их в единую систему. Из традиций — сохранили благородный, насыщенный и чистый синий цвет.

Фирменный стиль утверждался комиссией, в которую входили: руководство вуза и все структурные подразделения, работающие с фирменным стилем. Кроме того, запрашивались мнения сторонних экспертов.

Компания из Екатеринбурга разработала фирменный стиль для Курганского госуниверситета фото: группа «Курганский государственный университет», «ВКонтакте»

Сайт КГУ оформлен в новом стиле скрин: kgsu.ru