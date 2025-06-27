На пенсии жителям новых регионов выделят 3,3 млрд рублей

Правительство Российской Федерации объявило о выделении дополнительных 3,3 миллиарда рублей из федерального бюджета на пенсионное обеспечение жителей новых регионов. Эти средства будут направлены на выплаты пенсий в третьем квартале 2025 года, проводимые в соответствии с региональным законодательством.
«Правительство направит более 3,3 млрд рублей на пенсионное обеспечение жителей новых регионов», — сообщает Правительство РФ в telegram-канале. В первом и втором кварталах на аналогичные цели уже было направлено свыше 12 миллиардов рублей. Таким образом, с учетом нового распоряжения, общий объем финансирования из федерального бюджета на пенсионные выплаты в новых регионах превысит 16 миллиардов рублей.
Ранее, с 1 июля 2025 года, для россиян, достигших 80-летнего возраста, была увеличена фиксированная выплата к страховой пенсии, а также введена дополнительная надбавка за уход, что повысило общий размер ежемесячных выплат. Кроме того, в правительстве рассматривается инициатива по прекращению социальных пенсий и доплат иностранным гражданам с целью оптимизации бюджетных расходов.
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