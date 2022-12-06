Жителей новых регионов РФ попросили заменить автомобильные номера

07 декабря 2022 в 01:42 Размер текста - 17 +

Жители ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья должны до 2026 года заменить госномера на транспортные средства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей необходимо до 1 января 2026 года заменить выданные им ранее регистрационные государственные номера на транспортные средства. Это следует из постановления правительства. «Обязаны до 1 января 2026 года заменить <…> регистрационные документы и государственные регистрационные знаки, выданные на транспортные средства до 30 сентября 2022 года в соответствии с законодательством Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Там указано, что для переоформления документов владельцам автомобилей необходимо иметь российский паспорт или вид на жительство. В акте также сказано, что жители новых регионов могут обменять водительские права на российские без экзамена. Ранее стало известно, что в Херсонской области с Нового года запретят пользоваться гривной, об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо. Он отметил, что жители региона смогут обменять имеющуюся гривну в отделениях банков. До этого об аналогичном запрете заявляли власти Запорожской области.

Жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей необходимо до 1 января 2026 года заменить выданные им ранее регистрационные государственные номера на транспортные средства. Это следует из постановления правительства. «Обязаны до 1 января 2026 года заменить <…> регистрационные документы и государственные регистрационные знаки, выданные на транспортные средства до 30 сентября 2022 года в соответствии с законодательством Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Там указано, что для переоформления документов владельцам автомобилей необходимо иметь российский паспорт или вид на жительство. В акте также сказано, что жители новых регионов могут обменять водительские права на российские без экзамена. Ранее стало известно, что в Херсонской области с Нового года запретят пользоваться гривной, об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо. Он отметил, что жители региона смогут обменять имеющуюся гривну в отделениях банков. До этого об аналогичном запрете заявляли власти Запорожской области.