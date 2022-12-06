06 декабря 2022

Жителей новых регионов РФ попросили заменить автомобильные номера

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Курган, военные номера, машина росгвардии
Жители ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья должны до 2026 года заменить госномера на транспортные средства Фото:
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Жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей необходимо до 1 января 2026 года заменить выданные им ранее регистрационные государственные номера на транспортные средства. Это следует из постановления правительства.

«Обязаны до 1 января 2026 года заменить <…> регистрационные документы и государственные регистрационные знаки, выданные на транспортные средства до 30 сентября 2022 года в соответствии с законодательством Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Там указано, что для переоформления документов владельцам автомобилей необходимо иметь российский паспорт или вид на жительство. В акте также сказано, что жители новых регионов могут обменять водительские права на российские без экзамена.

Ранее стало известно, что в Херсонской области с Нового года запретят пользоваться гривной, об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо. Он отметил, что жители региона смогут обменять имеющуюся гривну в отделениях банков. До этого об аналогичном запрете заявляли власти Запорожской области.

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Жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей необходимо до 1 января 2026 года заменить выданные им ранее регистрационные государственные номера на транспортные средства. Это следует из постановления правительства. «Обязаны до 1 января 2026 года заменить <…> регистрационные документы и государственные регистрационные знаки, выданные на транспортные средства до 30 сентября 2022 года в соответствии с законодательством Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Там указано, что для переоформления документов владельцам автомобилей необходимо иметь российский паспорт или вид на жительство. В акте также сказано, что жители новых регионов могут обменять водительские права на российские без экзамена. Ранее стало известно, что в Херсонской области с Нового года запретят пользоваться гривной, об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо. Он отметил, что жители региона смогут обменять имеющуюся гривну в отделениях банков. До этого об аналогичном запрете заявляли власти Запорожской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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