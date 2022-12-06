С 1 января в Херсонской области запретят расплачиваться гривной

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Клипарт. Екатеринбург, гривна
Гривну заменят рублями Фото:
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В Херсонской области с Нового года запретят пользоваться гривной. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

«С 1 января 2023 года рассчитаться в магазине или оплатить услуги можно будет только в рублях. Расчеты за ЖКХ, а также обязательные платежи и сборы будут осуществляться только в рублях. Обращение гривны на территории Херсонской области с нового года прекращается», — сказал глава региона в своем telegram-канале.

Сальдо отмечает, что жители региона смогут обменять имеющуюся гривну в отделениях банков. Ранее об аналогичном запрете заявляли власти Запорожской области.

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В Херсонской области с Нового года запретят пользоваться гривной. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо. «С 1 января 2023 года рассчитаться в магазине или оплатить услуги можно будет только в рублях. Расчеты за ЖКХ, а также обязательные платежи и сборы будут осуществляться только в рублях. Обращение гривны на территории Херсонской области с нового года прекращается», — сказал глава региона в своем telegram-канале. Сальдо отмечает, что жители региона смогут обменять имеющуюся гривну в отделениях банков. Ранее об аналогичном запрете заявляли власти Запорожской области.
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