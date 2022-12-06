С 1 января в Херсонской области запретят расплачиваться гривной

Гривну заменят рублями
новость из сюжетаПрисоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России
В Херсонской области с Нового года запретят пользоваться гривной. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
«С 1 января 2023 года рассчитаться в магазине или оплатить услуги можно будет только в рублях. Расчеты за ЖКХ, а также обязательные платежи и сборы будут осуществляться только в рублях. Обращение гривны на территории Херсонской области с нового года прекращается», — сказал глава региона в своем telegram-канале.
Сальдо отмечает, что жители региона смогут обменять имеющуюся гривну в отделениях банков. Ранее об аналогичном запрете заявляли власти Запорожской области.