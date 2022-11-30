В Запорожской области раскрыли планы по отказу от гривны

Власти Запорожья: регион откажется от гривны 1 января
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Клипарт. Екатеринбург, гривна
Рубль станет основной валютой в Запорожской области с 1 января Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Гривна выйдет из денежного оборота на территории Запорожской области с 1 января 2023 года. Об этом URA.RU сообщило Министерство по тарифам и ценовому регулированию ВГА по Запорожской области.

«Гривна прекращает хождение на территории Запорожской области с 1 января 2023 года», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что юридические лица и индивидуальные предприниматели должны задокументировать остаток по наличной гривне по состоянию на 31 декабря. Сам остаток они могут сдать в банк в первые месяцы 2023 года. Срок обмена для физических лиц неограничен.

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Осенью, в результате референдумов, к России были присоединены 4 новые территории. Среди них: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Ранее власти Запорожской области сообщали, что рубль вытеснил гривну на их территории. В октябре «Телеканал 360» опубликовал материал, сообщающий, что на всех новых субъектах РФ денежной единицей станет рубль.

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Гривна выйдет из денежного оборота на территории Запорожской области с 1 января 2023 года. Об этом URA.RU сообщило Министерство по тарифам и ценовому регулированию ВГА по Запорожской области. «Гривна прекращает хождение на территории Запорожской области с 1 января 2023 года», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что юридические лица и индивидуальные предприниматели должны задокументировать остаток по наличной гривне по состоянию на 31 декабря. Сам остаток они могут сдать в банк в первые месяцы 2023 года. Срок обмена для физических лиц неограничен. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Осенью, в результате референдумов, к России были присоединены 4 новые территории. Среди них: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Ранее власти Запорожской области сообщали, что рубль вытеснил гривну на их территории. В октябре «Телеканал 360» опубликовал материал, сообщающий, что на всех новых субъектах РФ денежной единицей станет рубль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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