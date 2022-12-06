В ЯНАО резко вырос спрос на медиков и пиарщиков

07 декабря 2022 в 10:48 Размер текста - 17 +

На 83,7% увеличилось количество вакансий в сфере медицины Фото: Анна Майорова © URA.RU За ноябрь в ЯНАО резко вырос спрос на медиков и смм-специалистов. Об этом URA.RU сообщили в службе исследований hh.ru. «В ноябре 2022 года в ЯНАО было открыто 3,3 тысячи вакансий: это на 2,6% больше, чем в октябре. Наиболее заметно за последний месяц вырос спрос на медиков: количество вакансий в профессиональной сфере „Медицина, фармацевтика“ в ноябре увеличилось сразу на 83,7% в сравнении с октябрем. Кроме того, на 19% выросло количество вакансий в сфере „Маркетинг, реклама, PR“, на 9,3% — в сфере „Закупки“», — сообщили агентству. На некоторые вакансии спрос стал ниже. В сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» было открыто на 27% вакансий меньше, в сфере «Автомобильный бизнес» — на 17,2%, а в сфере «Управление персоналом» — на 13,9%. Наиболее востребованными остаются сферы продаж и строительства. «Также в топ-5 сфер по востребованности у работодателей вошли специалисты транспорта и логистики (15%) и производственники (14%)», — добавляет Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал. Ранее URA.RU сообщало, что самую высокую зарплату готовы платить в Новом Уренгое. Там требовался замначальника управления механизации и транспорта на зарплату от 362 тысяч рублей.

За ноябрь в ЯНАО резко вырос спрос на медиков и смм-специалистов. Об этом URA.RU сообщили в службе исследований hh.ru. «В ноябре 2022 года в ЯНАО было открыто 3,3 тысячи вакансий: это на 2,6% больше, чем в октябре. Наиболее заметно за последний месяц вырос спрос на медиков: количество вакансий в профессиональной сфере „Медицина, фармацевтика“ в ноябре увеличилось сразу на 83,7% в сравнении с октябрем. Кроме того, на 19% выросло количество вакансий в сфере „Маркетинг, реклама, PR“, на 9,3% — в сфере „Закупки“», — сообщили агентству. На некоторые вакансии спрос стал ниже. В сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» было открыто на 27% вакансий меньше, в сфере «Автомобильный бизнес» — на 17,2%, а в сфере «Управление персоналом» — на 13,9%. Наиболее востребованными остаются сферы продаж и строительства. «Также в топ-5 сфер по востребованности у работодателей вошли специалисты транспорта и логистики (15%) и производственники (14%)», — добавляет Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал. Ранее URA.RU сообщало, что самую высокую зарплату готовы платить в Новом Уренгое. Там требовался замначальника управления механизации и транспорта на зарплату от 362 тысяч рублей.