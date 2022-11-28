Работодатели из Нового Уренгоя (ЯНАО) готовы платить замначальнику управления механизации и транспорта от 362 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе HeadHunter, это самая высокая зарплата в регионе.
«Самую высокую заработную плату в регионе предлагают заместителю начальника управления механизации и транспорта в Новом Уренгое: от 362 тысяч рублей на руки. Работодатель ждет от соискателя наличие высшего технического образования, готовности к физическим нагрузкам и вахте», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в 3,1% вакансий, открытых на сегодняшний день в ЯНАО на hh.ru, предлагаемые зарплаты превышают 200 тысяч рублей. Чаще всего это работа для машинистов, менеджеров по продажам и сварщиков. 68% из этих вакансий предполагают работу вахтовым методом.
Ранее URA.RU сообщало, что в селе Мужи требуются врачи — кардиолог, инфекционист, узист. Им готовы платить от 120 до 250 тысяч рублей.
Работодатели из Нового Уренгоя (ЯНАО) готовы платить замначальнику управления механизации и транспорта от 362 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе HeadHunter, это самая высокая зарплата в регионе. «Самую высокую заработную плату в регионе предлагают заместителю начальника управления механизации и транспорта в Новом Уренгое: от 362 тысяч рублей на руки. Работодатель ждет от соискателя наличие высшего технического образования, готовности к физическим нагрузкам и вахте», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что в 3,1% вакансий, открытых на сегодняшний день в ЯНАО на hh.ru, предлагаемые зарплаты превышают 200 тысяч рублей. Чаще всего это работа для машинистов, менеджеров по продажам и сварщиков. 68% из этих вакансий предполагают работу вахтовым методом. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Мужи требуются врачи — кардиолог, инфекционист, узист. Им готовы платить от 120 до 250 тысяч рублей.