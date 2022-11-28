HeadHunter: в ЯНАО больше всего готовы платить замначальнику управления механизации и транспорта

Работодатель в Новом Уренгое предлагает самую высокую зарплату в округе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Работодатели из Нового Уренгоя (ЯНАО) готовы платить замначальнику управления механизации и транспорта от 362 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе HeadHunter, это самая высокая зарплата в регионе.

«Самую высокую заработную плату в регионе предлагают заместителю начальника управления механизации и транспорта в Новом Уренгое: от 362 тысяч рублей на руки. Работодатель ждет от соискателя наличие высшего технического образования, готовности к физическим нагрузкам и вахте», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в 3,1% вакансий, открытых на сегодняшний день в ЯНАО на hh.ru, предлагаемые зарплаты превышают 200 тысяч рублей. Чаще всего это работа для машинистов, менеджеров по продажам и сварщиков. 68% из этих вакансий предполагают работу вахтовым методом.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Мужи требуются врачи — кардиолог, инфекционист, узист. Им готовы платить от 120 до 250 тысяч рублей.