Из-за взрыва пороха у пермяка появилась опухоль на лице, угрожающая жизни

07 декабря 2022 в 18:21 Размер текста - 17 +

Обследовать и оперировать пермяка будут в Москве Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель деревни Казымово (Пермский край) Владимир Каменских несколько лет живет с большой опухолью на лице. Пермяк стал участником программы «За гранью» на телеканале «НТВ». В передаче выяснилось, что у пермяка заболевание, которое может угрожать его жизни и требует хирургического вмешательства. Также в программе Каменских вспомнил случай из детства, когда взорвавшийся порох повредил ему лицо. Это, он считает, могло стать причиной заболевания в будущем. «Мы провели обследование и поставили пациенту диагноз сосудистая мальформация в области межбровья и носа. Помочь Владимиру возможно, совместно с нейрохирургами нужно будет принять решение об объеме оперативного лечения», — рассказала в программе хирург Светлана Гудкова. Запись трансляции опубликована на сайте проекта. Данное заболевание появляется, когда в одной области скапливается слишком много сосудов, которых там быть не должно, из-за чего и появляются опухоли. Повреждение сосудов может повлечь за собой обильное кровотечение, которое сложно остановить. Развиваться опухоль у мужчины начала несколько лет назад, до этого у пермяка на лице было лишь пятно. Долгое время Каменских не обращался за помощью врачам, так как в Перми ему посоветовали езжать на лечение в Москву, а денег у него на это не было. Недавно пермяку сообщили, что лечение для него будет бесплатным по полису ОМС. Сейчас Каменских собирает все нужные документы, лечение будет проходить в несколько этапов в Москве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель деревни Казымово (Пермский край) Владимир Каменских несколько лет живет с большой опухолью на лице. Пермяк стал участником программы «За гранью» на телеканале «НТВ». В передаче выяснилось, что у пермяка заболевание, которое может угрожать его жизни и требует хирургического вмешательства. Также в программе Каменских вспомнил случай из детства, когда взорвавшийся порох повредил ему лицо. Это, он считает, могло стать причиной заболевания в будущем. «Мы провели обследование и поставили пациенту диагноз сосудистая мальформация в области межбровья и носа. Помочь Владимиру возможно, совместно с нейрохирургами нужно будет принять решение об объеме оперативного лечения», — рассказала в программе хирург Светлана Гудкова. Запись трансляции опубликована на сайте проекта. Данное заболевание появляется, когда в одной области скапливается слишком много сосудов, которых там быть не должно, из-за чего и появляются опухоли. Повреждение сосудов может повлечь за собой обильное кровотечение, которое сложно остановить. Развиваться опухоль у мужчины начала несколько лет назад, до этого у пермяка на лице было лишь пятно. Долгое время Каменских не обращался за помощью врачам, так как в Перми ему посоветовали езжать на лечение в Москву, а денег у него на это не было. Недавно пермяку сообщили, что лечение для него будет бесплатным по полису ОМС. Сейчас Каменских собирает все нужные документы, лечение будет проходить в несколько этапов в Москве.