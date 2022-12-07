В Союзе туриндустрии назвали выгодные направления в новогодние каникулы Вице-президент союза туриндустрии Барзыкин: внутренние направления самые выгодные в новогодние праздники 08 декабря 2022 в 01:17 Размер текста - 17 + На внутренние туристические направления открываются чартерные рейсы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самыми выгодными туристическими направлениями в новогодние праздники являются внутренние, а именно, Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Казань и Северный Кавказ. Об этом URA.RU рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. «Самые выгодные, востребованные, конечно, внутренние направления. Они уже активно бронируются и продаются. Пятерка основных — это Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург с Северо-Западом. Комплексные туры сейчас востребованы, то есть, с Карелией, другими регионами Северо-Запада. Казань. Конечно, Черноморское побережье, прежде всего, Сочи с Красной Поляной. И Северный Кавказ также остается в пятерке. Прежде всего, Дагестан», — сказал Юрий Барзыкин. По словам собеседника агентства, открываются чартерные рейсы на внутренние направления. «С 4 декабря из Москвы на Шерегеш чартерные рейсы летают. В целом, одна треть, это горнолыжный отдых. Также Приэльбрусье, Архыз, Домбай, региональные горнолыжные центры», — уточнил он. При этом россияне также выбирают путешествия заграницу в новогодние праздники, подчеркнул Барзыкин. «Если говорить о зарубежье, то это порядка 30 прямых сообщений. Самые основные, которые востребованы, это ОАЭ, Египет, Турция», — заключил вице-президент Российского союза туриндустрии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Самыми выгодными туристическими направлениями в новогодние праздники являются внутренние, а именно, Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Казань и Северный Кавказ. Об этом URA.RU рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. «Самые выгодные, востребованные, конечно, внутренние направления. Они уже активно бронируются и продаются. Пятерка основных — это Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург с Северо-Западом. Комплексные туры сейчас востребованы, то есть, с Карелией, другими регионами Северо-Запада. Казань. Конечно, Черноморское побережье, прежде всего, Сочи с Красной Поляной. И Северный Кавказ также остается в пятерке. Прежде всего, Дагестан», — сказал Юрий Барзыкин. По словам собеседника агентства, открываются чартерные рейсы на внутренние направления. «С 4 декабря из Москвы на Шерегеш чартерные рейсы летают. В целом, одна треть, это горнолыжный отдых. Также Приэльбрусье, Архыз, Домбай, региональные горнолыжные центры», — уточнил он. При этом россияне также выбирают путешествия заграницу в новогодние праздники, подчеркнул Барзыкин. «Если говорить о зарубежье, то это порядка 30 прямых сообщений. Самые основные, которые востребованы, это ОАЭ, Египет, Турция», — заключил вице-президент Российского союза туриндустрии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям