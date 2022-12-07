Мэра Григория Тонких обвинили в безразличии к судьбе возрожденного учреждения культуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Миасса (Челябинская область) обрушились с критикой на мэра Григория Тонких из-за ремонта в ДК «Динамо». По их словам, администрация «наплевала» на детей и работников учреждения культуры, а после ремонта в здании течет крыша и завелась плесень.

«Сколько было новостей, как красиво сделали ремонт в ДК „Динамо“ и Тонких в новостях мелькал, хотя деньги выделил депутат заксобрания Евгений Субачев в рамках предвыборной кампании. С весны крыша течет, зал закрыт, кантуемся, как беженцы по коридорам. Администрации плевать на детей и работников ДК? Разве не работа администрации города сделать здание пригодным к использованию?» — написала жительница Миасса Екатерина Горохова в группе «А.Л.Текслер, помоги!» во «ВКонтакте» и в доказательство своих слов выложила фотографии протекающего потолка.

По словам Гороховой, фасад ДК сделали красиво, но внутри все бежит и сыпется. В результате в здании завелась плесень, а все мероприятия дети и педагоги вынуждены проводить в коридоре.

Согласно информации на сайте мэрии Миасса, ДК «Динамо» попал под комплексное благоустройство в 2020 году. Восстановление ДК стало возможным благодаря гендиректору предприятия «ЗаводСпецАгрегат», секретарю Миасского местного отделения партии «ЕР» Субачеву. Меценат изыскал возможность перечислить в муниципальный бюджет пятнадцать миллионов рублей на модернизацию ДК «Динамо».

Сам Тонких на тот момент заявлял, что ДК «Динамо» является административным, культурным и спортивным центром поселка. В здании занимаются 33 творческих коллектива.

Ремонт здания был завершен в 2021 году. По жалобе жительницы Миасса URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответа не последовало.

Несмотря на красивый фасад, в здании завелась плесень Фото: Катя Горохова в группе »«А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте»

После ремонта с потолка осыпается штукатурка Фото: Катя Горохова в группе »«А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте»

На потолке ДК «Динамо» видны следы подтеков Фото: Катя Горохова в группе »«А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте»