Власти ХМАО раскрыли сумму налогов, которая вернется из бюджета Тюменской области

В ХМАО вернется 54 млрд рублей из бюджета Тюменской области

08 декабря 2022 в 19:05 Размер текста - 17 +

Параметры помощи на ближайшие три года сохранились Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Югру за предстоящие три года вернется 54 млрд рублей из бюджета Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор ХМАО Роман Генкель после заседания окружного правительства, где утверждались параметры программы «Сотрудничество». «Программа „Сотрудничество“ принимается в тех же параметрах, что были в программе на 2022—2024 гг. Суммы там принципиально не меняются, исходя из прогнозируемого налога на прибыль. Мы сейчас закрепили, что 54 млрд. рублей поступят в наш регион по общей программе за три года. И направления тоже кардинально не меняются. Основное — это социальная поддержка населения (87% из этой суммы). Второе — транспортное обеспечение, субсидирование авиаперевозок. Ну, и дозакупаем оборудование для Нижневартовской больницы», — сказал Генкель. Согласно параметрам программы «Сотрудничество», перераспределение налога на прибыль, который отчисляется в бюджет Тюменской области из ХМАО, составляет около 36 млрд рублей ежегодно. Таким образом, окружные власти перечислит в бюджет Тюменской области порядка 108 млрд рублей. В 2004 году между властями Тюменской области, ХМАО и ЯНАО был подписан договор разграничении полномочий — несмотря на то, что округа территориально входят в состав Тюменской области, они являются фактически независимыми субъектами. Тогда же была разработана программа «Сотрудничество», по которой Югра и Ямал делятся частью прибыли с югом области — эти деньги правительство Тюменской области распределяет на реализацию проектов во всех трех регионах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Югру за предстоящие три года вернется 54 млрд рублей из бюджета Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор ХМАО Роман Генкель после заседания окружного правительства, где утверждались параметры программы «Сотрудничество». «Программа „Сотрудничество“ принимается в тех же параметрах, что были в программе на 2022—2024 гг. Суммы там принципиально не меняются, исходя из прогнозируемого налога на прибыль. Мы сейчас закрепили, что 54 млрд. рублей поступят в наш регион по общей программе за три года. И направления тоже кардинально не меняются. Основное — это социальная поддержка населения (87% из этой суммы). Второе — транспортное обеспечение, субсидирование авиаперевозок. Ну, и дозакупаем оборудование для Нижневартовской больницы», — сказал Генкель. Согласно параметрам программы «Сотрудничество», перераспределение налога на прибыль, который отчисляется в бюджет Тюменской области из ХМАО, составляет около 36 млрд рублей ежегодно. Таким образом, окружные власти перечислит в бюджет Тюменской области порядка 108 млрд рублей. В 2004 году между властями Тюменской области, ХМАО и ЯНАО был подписан договор разграничении полномочий — несмотря на то, что округа территориально входят в состав Тюменской области, они являются фактически независимыми субъектами. Тогда же была разработана программа «Сотрудничество», по которой Югра и Ямал делятся частью прибыли с югом области — эти деньги правительство Тюменской области распределяет на реализацию проектов во всех трех регионах.