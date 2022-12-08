Во Франции обвинили Байдена в получении выгоды от конфликта на Украине

Французский предприниматель: конфликт на Украине снизил конкурентноспособность предпринимателей Европы

08 декабря 2022 в 19:56 Размер текста - 17 +

Есть риск, что предприниматели из Европы уйдут в США, заявил Ру де Безье новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США получают выгоду из конфликта на Украине, потому что цены на газ и электричество в Европе выросли сильнее, чем в Штатах. Таким образом конкурентноспособность стран Европы снизилась по сравнению с Америкой. Об этом заявил глава союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье в эфире радиостанции RMC. «Я не стану, как многие сторонники теорий заговора, обвинять США в том, что они развязали войну на Украине с целью нажиться на ней, но реальность такова, что они извлекают из нее выгоду», — заявил он. Также он подчеркнул, что цены в Штатах остаются стабильными на фоне роста цен в Европе. Это дает конкурентное преимущество американским предпринимателям. Ру де Безье дает прогноз по дальнейшему развитию ситуации, отмечая, что есть риск того, что европейские предприятия уйдут в США. Цены на энергоресурсы не выросли в Америке, потому что страна активно разрабатывает сланцевый газ. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля. После этого страны Запада ввели санкции против России. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об «обратном эффекте» от санкций, добавив, что европейским союзникам не следует «оставлять на произвол судьбы» друг друга. Британский журнал The Economist предупреждает, что настоящий энергокризис в Европе только развивается и худшее еще впереди в Европе будет скоро, сообщает «Федеральное агентство новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США получают выгоду из конфликта на Украине, потому что цены на газ и электричество в Европе выросли сильнее, чем в Штатах. Таким образом конкурентноспособность стран Европы снизилась по сравнению с Америкой. Об этом заявил глава союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье в эфире радиостанции RMC. «Я не стану, как многие сторонники теорий заговора, обвинять США в том, что они развязали войну на Украине с целью нажиться на ней, но реальность такова, что они извлекают из нее выгоду», — заявил он. Также он подчеркнул, что цены в Штатах остаются стабильными на фоне роста цен в Европе. Это дает конкурентное преимущество американским предпринимателям. Ру де Безье дает прогноз по дальнейшему развитию ситуации, отмечая, что есть риск того, что европейские предприятия уйдут в США. Цены на энергоресурсы не выросли в Америке, потому что страна активно разрабатывает сланцевый газ. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля. После этого страны Запада ввели санкции против России. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об «обратном эффекте» от санкций, добавив, что европейским союзникам не следует «оставлять на произвол судьбы» друг друга. Британский журнал The Economist предупреждает, что настоящий энергокризис в Европе только развивается и худшее еще впереди в Европе будет скоро, сообщает «Федеральное агентство новостей».