Небензя: Россия сожалеет, что ООН не осудила Киев за обстрелы Донецка

10 декабря 2022 в 03:13 Размер текста - 17 +

Василий Небензя прокомментировал обстрелы Донецка Нэнси Сисель / РИА Новости новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия сожалеет, что ООН не осудила Киев за удары по Донецку. Об этом заявил постпред РФ при организации Василий Небензя. «Россия сожалеет, что ООН не осудила Киев за обстрелы Донецка», — сказал он на заседании СБ ООН, передает РИА Новости. По его словам, в последнюю неделю в Донецке происходит настоящая бойня с применением западного оружия. «Науськиваемые западными странами украинские каратели пытаются буквально сровнять город с землей», — считает политик. Ранее Небензя заявлял, что Россия будет устранять угрозу с Украины военным путем, если не получится сделать это мирными способами. По его словам, страны Запада последние восемь лет пытались сделать из Украины «антироссийского монстра» и закрывали глаза на все ужасающие преступления киевских властей против мирных жителей Донбасса, а также украинских граждан. Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя обстрелы Донецка военными ВСУ, призвал все стороны на Украине соблюдать гуманитарное право, писало RT. Спецоперация на Украине объявлена 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Россия сожалеет, что ООН не осудила Киев за удары по Донецку. Об этом заявил постпред РФ при организации Василий Небензя. «Россия сожалеет, что ООН не осудила Киев за обстрелы Донецка», — сказал он на заседании СБ ООН, передает РИА Новости. По его словам, в последнюю неделю в Донецке происходит настоящая бойня с применением западного оружия. «Науськиваемые западными странами украинские каратели пытаются буквально сровнять город с землей», — считает политик. Ранее Небензя заявлял, что Россия будет устранять угрозу с Украины военным путем, если не получится сделать это мирными способами. По его словам, страны Запада последние восемь лет пытались сделать из Украины «антироссийского монстра» и закрывали глаза на все ужасающие преступления киевских властей против мирных жителей Донбасса, а также украинских граждан. Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя обстрелы Донецка военными ВСУ, призвал все стороны на Украине соблюдать гуманитарное право, писало RT. Спецоперация на Украине объявлена 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.