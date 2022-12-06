Небензя раскрыл, как РФ будет устранять угрозу со стороны Украины

Небензя: если угроза с Украины не устранится миром, Россия сделает это военным путем

06 декабря 2022 в 23:50 Размер текста - 17 +

Василий Небензя заявил, что РФ выполнит все цели СВО на Украине Нэнси Сисель / РИА Новости новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия будет устранять угрозу с Украины военным путем, если не получится сделать это мирными способами. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя. «Если эти цели не удастся достичь мирным путем, превратив Украину в нормальное, добрососедское государство, из которого не будет исходить угроза России, значит, эта цель будет достигнута путем военным», — предупредил Небензя на заседании Совбеза ООН, передает РИА Новости. Он отметил, что все цели спецоперации «так или иначе будут выполнены». По его словам, страны Запада последние восемь лет пытались сделать из Украины «антироссийского монстра» и закрывали глаза на все ужасающие преступления киевских властей против мирных жителей Донбасса, а также украинских граждан. «Киевскому режиму прощалось все в расчете на то, что когда-нибудь он с ненавистью обрушится на Россию и станет инструментом в геополитической борьбе США», — указал Небензя. Ранее постпред РФ при ООН заявлял, что российская армия будет защищать свои интересы всеми имеющимися средствами, если Украина и Запад не одумаются. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Россия будет устранять угрозу с Украины военным путем, если не получится сделать это мирными способами. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя. «Если эти цели не удастся достичь мирным путем, превратив Украину в нормальное, добрососедское государство, из которого не будет исходить угроза России, значит, эта цель будет достигнута путем военным», — предупредил Небензя на заседании Совбеза ООН, передает РИА Новости. Он отметил, что все цели спецоперации «так или иначе будут выполнены». По его словам, страны Запада последние восемь лет пытались сделать из Украины «антироссийского монстра» и закрывали глаза на все ужасающие преступления киевских властей против мирных жителей Донбасса, а также украинских граждан. «Киевскому режиму прощалось все в расчете на то, что когда-нибудь он с ненавистью обрушится на Россию и станет инструментом в геополитической борьбе США», — указал Небензя. Ранее постпред РФ при ООН заявлял, что российская армия будет защищать свои интересы всеми имеющимися средствами, если Украина и Запад не одумаются. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.