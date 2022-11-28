Россияне во время «черной пятницы» массово скупали электронику

Лидерами продаж стали бытовая техника, телевизоры и смартфоны
Ноябрьская распродажа «черной пятницы» показала ошеломительный спрос россиян на покупку смартфонов, ноутбуков, а также бытовой техники. Об этом сообщили в «М.Видео-Эльдорадо».
«Среди лидеров по росту продаж стали бытовая техника и телевизоры, а также смартфоны», — цитирует «М.Видео-Эльдорадо» РИА Новости. В компании отметили, что рост интереса покупателей по отдельным товарам составил до 50-60%. Также в топе продаж оказались умные колонки, роботы пылесосы и другие товары.
Ранее россиян предупредили о росте цен на продукты накануне новогодних праздников. В первую очередь цены поднимутся на товары длительного хранения и произойдет это уже с 1 декабря
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