Россияне во время «черной пятницы» массово скупали электронику

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Лидерами продаж стали бытовая техника, телевизоры и смартфоны Фото:

Ноябрьская распродажа «черной пятницы» показала ошеломительный спрос россиян на покупку смартфонов, ноутбуков, а также бытовой техники. Об этом сообщили в «М.Видео-Эльдорадо».

«Среди лидеров по росту продаж стали бытовая техника и телевизоры, а также смартфоны», — цитирует «М.Видео-Эльдорадо» РИА Новости. В компании отметили, что рост интереса покупателей по отдельным товарам составил до 50-60%. Также в топе продаж оказались умные колонки, роботы пылесосы и другие товары.

Ранее россиян предупредили о росте цен на продукты накануне новогодних праздников. В первую очередь цены поднимутся на товары длительного хранения и произойдет это уже с 1 декабря

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Ноябрьская распродажа «черной пятницы» показала ошеломительный спрос россиян на покупку смартфонов, ноутбуков, а также бытовой техники. Об этом сообщили в «М.Видео-Эльдорадо». «Среди лидеров по росту продаж стали бытовая техника и телевизоры, а также смартфоны», — цитирует «М.Видео-Эльдорадо» РИА Новости. В компании отметили, что рост интереса покупателей по отдельным товарам составил до 50-60%. Также в топе продаж оказались умные колонки, роботы пылесосы и другие товары. Ранее россиян предупредили о росте цен на продукты накануне новогодних праздников. В первую очередь цены поднимутся на товары длительного хранения и произойдет это уже с 1 декабря
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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