В России откажутся от новогодних распродаж автомобилей

«Коммерсант»: продажи автомобилей по итогам 2022 года упадут на 60%

07 декабря 2022 в 05:09 Размер текста - 17 +

Новогодней распродажи в автосалонах в этом году не будет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Автосалоны решили отказаться от новогодней распродажи автомобилей. Это связано с тем, что к концу года ожидается их дефицит. Об этом сообщили профильные аналитики. «Российский авторынок к концу году сократится на 60%, составив 664—666 тысяч автомобилей. Соответственно, в условиях дефицита не будет традиционных новогодних распродаж, так как у дилеров нет необходимости выполнять годовые планы импортеров и избавляться от запасов», — проанализировал ситуацию «Коммерсант» совместно с экспертами. Аналитики предположили, что цены на авто снизятся только после пополнения рынка. Алексей Стариков, заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей «Авилона», отметил, что сейчас действуют выгодные предложения на автомобили китайских брендов. Ранее URA.RU писало о том, что в России не возникнет дефицит зимних шин для легковых авто. Представитель ЦРПТ уточнил, что в сентябре шин для легковых автомобилей было более 80 миллионов штук, 33 миллиона из которых — зимние. Такого объема зимней резины хватит более чем на девять месяцев, уточнил эксперт.

Автосалоны решили отказаться от новогодней распродажи автомобилей. Это связано с тем, что к концу года ожидается их дефицит. Об этом сообщили профильные аналитики. «Российский авторынок к концу году сократится на 60%, составив 664—666 тысяч автомобилей. Соответственно, в условиях дефицита не будет традиционных новогодних распродаж, так как у дилеров нет необходимости выполнять годовые планы импортеров и избавляться от запасов», — проанализировал ситуацию «Коммерсант» совместно с экспертами. Аналитики предположили, что цены на авто снизятся только после пополнения рынка. Алексей Стариков, заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей «Авилона», отметил, что сейчас действуют выгодные предложения на автомобили китайских брендов. Ранее URA.RU писало о том, что в России не возникнет дефицит зимних шин для легковых авто. Представитель ЦРПТ уточнил, что в сентябре шин для легковых автомобилей было более 80 миллионов штук, 33 миллиона из которых — зимние. Такого объема зимней резины хватит более чем на девять месяцев, уточнил эксперт.