МИД РФ: США потратят на кибератаки 11 млрд долларов

10 декабря 2022 в 09:36 Размер текста - 17 +

В МИД РФ заявили, что знают о планах США в информационной сфере Фото: Владимир Андреев © URA.RU США собираются потратить 11 млрд долларов на кибератаки в отношении неугодных стран. Об этом заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. «Западные страны хотят использовать информацию и ее носители для подчинения своей воле неугодных правительств через кибератаки. Только бюджет Пентагона на данные цели в 2023 году составит более 11 миллиардов долларов», — сказал Сыромолотов в интервью РИА Новости. Он отметил, что США в октябре объявили мир и глобальное информационное пространство сферой своих интересов. Ранее в МИД РФ уже заявляли, что США проводят кибероперации против России, передает RT. При этом у РФ нет специалистов, которые могли бы бороться с мощными американскими атаками, цитирует «Национальная служба новостей» российского хакера Александра Варского.

США собираются потратить 11 млрд долларов на кибератаки в отношении неугодных стран. Об этом заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. «Западные страны хотят использовать информацию и ее носители для подчинения своей воле неугодных правительств через кибератаки. Только бюджет Пентагона на данные цели в 2023 году составит более 11 миллиардов долларов», — сказал Сыромолотов в интервью РИА Новости. Он отметил, что США в октябре объявили мир и глобальное информационное пространство сферой своих интересов. Ранее в МИД РФ уже заявляли, что США проводят кибероперации против России, передает RT. При этом у РФ нет специалистов, которые могли бы бороться с мощными американскими атаками, цитирует «Национальная служба новостей» российского хакера Александра Варского.