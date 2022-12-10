МИД РФ: США потратят на кибератаки 11 млрд долларов

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В МИД РФ заявили, что знают о планах США в информационной сфере Фото:

США собираются потратить 11 млрд долларов на кибератаки в отношении неугодных стран. Об этом заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

«Западные страны хотят использовать информацию и ее носители для подчинения своей воле неугодных правительств через кибератаки. Только бюджет Пентагона на данные цели в 2023 году составит более 11 миллиардов долларов», — сказал Сыромолотов в интервью РИА Новости. Он отметил, что США в октябре объявили мир и глобальное информационное пространство сферой своих интересов.

Ранее в МИД РФ уже заявляли, что США проводят кибероперации против России, передает RT. При этом у РФ нет специалистов, которые могли бы бороться с мощными американскими атаками, цитирует «Национальная служба новостей» российского хакера Александра Варского.

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США собираются потратить 11 млрд долларов на кибератаки в отношении неугодных стран. Об этом заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. «Западные страны хотят использовать информацию и ее носители для подчинения своей воле неугодных правительств через кибератаки. Только бюджет Пентагона на данные цели в 2023 году составит более 11 миллиардов долларов», — сказал Сыромолотов в интервью РИА Новости. Он отметил, что США в октябре объявили мир и глобальное информационное пространство сферой своих интересов. Ранее в МИД РФ уже заявляли, что США проводят кибероперации против России, передает RT. При этом у РФ нет специалистов, которые могли бы бороться с мощными американскими атаками, цитирует «Национальная служба новостей» российского хакера Александра Варского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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