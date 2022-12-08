Юрист рассказал, кто останется без двойной оплаты в новогодние праздники

Юрист Кофанов: люди творческих профессий останутся без двойной зарплаты в новогодние праздники

09 декабря 2022 в 04:09 Размер текста - 17 +

На новый год без двойной оплаты останутся актеры, музыканты и другие творческие люди Фото: Размик Закарян © URA.RU Согласно Трудовому кодексу РФ, новогодние праздники подразумевают дополнительную оплату труда, однако исключением из общего правила являются люди творческих профессий. Об этом рассказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов. «Есть перечень должностей, которые относятся к творческим профессиям, востребованным в праздничные дни. То есть люди, которые в силу специфики своей работы вынуждены выполнять свои обязанности именно в праздники. В этом случае работодатель вправе определить порядок оплаты в выходные дни, обойдя требования Трудового кодекса», — рассказал Кофанов в интервью радио Sputnik. К этой категории, в частности, по его словам, относятся актеры театра. Юрист объяснил, что, согласно Трудовому кодексу РФ, к праздничным дням относится период с 1 по 8 января. Если человек привлечен к работе в этот период, его труд подлежит повышенной оплате, однако люди творческих профессий — исключение из общего правила. Ранее сообщалось о том, где россияне подрабатывают в новогодние праздники. Кроме того, юрист Наталья Грешнова рассказала, кто получит тринадцатую зарплату к Новому году. По ее словам, такую зарплату получают бюджетники, военнослужащие и сотрудники больших компаний в случае прибыльного финансового года.

Согласно Трудовому кодексу РФ, новогодние праздники подразумевают дополнительную оплату труда, однако исключением из общего правила являются люди творческих профессий. Об этом рассказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов. «Есть перечень должностей, которые относятся к творческим профессиям, востребованным в праздничные дни. То есть люди, которые в силу специфики своей работы вынуждены выполнять свои обязанности именно в праздники. В этом случае работодатель вправе определить порядок оплаты в выходные дни, обойдя требования Трудового кодекса», — рассказал Кофанов в интервью радио Sputnik. К этой категории, в частности, по его словам, относятся актеры театра. Юрист объяснил, что, согласно Трудовому кодексу РФ, к праздничным дням относится период с 1 по 8 января. Если человек привлечен к работе в этот период, его труд подлежит повышенной оплате, однако люди творческих профессий — исключение из общего правила. Ранее сообщалось о том, где россияне подрабатывают в новогодние праздники. Кроме того, юрист Наталья Грешнова рассказала, кто получит тринадцатую зарплату к Новому году. По ее словам, такую зарплату получают бюджетники, военнослужащие и сотрудники больших компаний в случае прибыльного финансового года.