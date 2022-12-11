С городской елки в Твери сняли гирлянду с «врагами народа»

С новогодней елки в Центральном районе Твери была снята гирлянда с «врагами народа»: президентами США, Франции и Украины, а также российскими артистами Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным*. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«С елки в центре Твери сняли гирлянду с „врагами народа“. Гирлянду заметили и в течение получаса сняли ее силами администрации Центрального района», — пишет РБК со ссылкой на мэрию Твери.
Ранее сообщалось, что на городскую елку была повешена гирлянда с фотографиями певицы Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина*, а также президентов США, Украины и Франции Джо Байдена, Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Рядом с портретами появились надписи: «Россия правит миром» и «Россия лучше всех».
*Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
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С новогодней елки в Центральном районе Твери была снята гирлянда с «врагами народа»: президентами США, Франции и Украины, а также российскими артистами Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным*. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «С елки в центре Твери сняли гирлянду с „врагами народа“. Гирлянду заметили и в течение получаса сняли ее силами администрации Центрального района», — пишет РБК со ссылкой на мэрию Твери. Ранее сообщалось, что на городскую елку была повешена гирлянда с фотографиями певицы Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина*, а также президентов США, Украины и Франции Джо Байдена, Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Рядом с портретами появились надписи: «Россия правит миром» и «Россия лучше всех». *Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.