С городской елки в Твери сняли гирлянду с «врагами народа»

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Пыльный грязный Екатеринбург. Город без снега, монтажные работы, искусственная елка, новый год
Гирлянду с «врагами народа» сняли через полчаса Фото:

С новогодней елки в Центральном районе Твери была снята гирлянда с «врагами народа»: президентами США, Франции и Украины, а также российскими артистами Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным*. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«С елки в центре Твери сняли гирлянду с „врагами народа“. Гирлянду заметили и в течение получаса сняли ее силами администрации Центрального района», — пишет РБК со ссылкой на мэрию Твери.

Ранее сообщалось, что на городскую елку была повешена гирлянда с фотографиями певицы Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина*, а также президентов США, Украины и Франции Джо Байдена, Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Рядом с портретами появились надписи: «Россия правит миром» и «Россия лучше всех».

*Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

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С новогодней елки в Центральном районе Твери была снята гирлянда с «врагами народа»: президентами США, Франции и Украины, а также российскими артистами Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным*. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «С елки в центре Твери сняли гирлянду с „врагами народа“. Гирлянду заметили и в течение получаса сняли ее силами администрации Центрального района», — пишет РБК со ссылкой на мэрию Твери. Ранее сообщалось, что на городскую елку была повешена гирлянда с фотографиями певицы Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина*, а также президентов США, Украины и Франции Джо Байдена, Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Рядом с портретами появились надписи: «Россия правит миром» и «Россия лучше всех». *Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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