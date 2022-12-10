Пугачеву, Зеленского и Байдена «повесили» на главную елку в Твери. Фото 11 декабря 2022 в 01:38 Размер текста - 17 + На главной елке Твери появились фотографии звезд и мировых лидеров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фотографии певицы Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ), лидеров западных стран: США Джо Байдена, Украины Владимира Зеленского, Франции Эммануэля Макрона повесили на главную елку в Твери. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «Портреты Макрона, Байдена, Зеленского, Пугачевой, Галкина* и [певицы Лаймы] Вайкуле повесили на центральной елке Твери», — сообщает очевидец telegram-каналу «Mash». Рядом с портретами появились надписи: «Россия правит миром» и «Россия лучше всех». Согласно данным telegram-канала, личность того, кто повесил портреты звезд и мировых лидеров, на данным момент не установлена. При этом никто из местных в полицию об этом не заявлял. Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургской гимназии один из учащихся наклеил на писсуары в мужском туалете портреты иностранных политиков. В туалете появились распечатанные фото президента США Джо Байдена, экс-президента страны Барака Обамы и других. После инцидента подростка отправили к психологу. Фото: telegram-канал «Mash» Фотографии певицы Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ), лидеров западных стран: США Джо Байдена, Украины Владимира Зеленского, Франции Эммануэля Макрона повесили на главную елку в Твери. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «Портреты Макрона, Байдена, Зеленского, Пугачевой, Галкина* и [певицы Лаймы] Вайкуле повесили на центральной елке Твери», — сообщает очевидец telegram-каналу «Mash». Рядом с портретами появились надписи: «Россия правит миром» и «Россия лучше всех». Согласно данным telegram-канала, личность того, кто повесил портреты звезд и мировых лидеров, на данным момент не установлена. При этом никто из местных в полицию об этом не заявлял. Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургской гимназии один из учащихся наклеил на писсуары в мужском туалете портреты иностранных политиков. В туалете появились распечатанные фото президента США Джо Байдена, экс-президента страны Барака Обамы и других. После инцидента подростка отправили к психологу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям