Фотографии певицы Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ), лидеров западных стран: США Джо Байдена, Украины Владимира Зеленского, Франции Эммануэля Макрона повесили на главную елку в Твери. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.
«Портреты Макрона, Байдена, Зеленского, Пугачевой, Галкина* и [певицы Лаймы] Вайкуле повесили на центральной елке Твери», — сообщает очевидец telegram-каналу «Mash». Рядом с портретами появились надписи: «Россия правит миром» и «Россия лучше всех».
Согласно данным telegram-канала, личность того, кто повесил портреты звезд и мировых лидеров, на данным момент не установлена. При этом никто из местных в полицию об этом не заявлял.
Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургской гимназии один из учащихся наклеил на писсуары в мужском туалете портреты иностранных политиков. В туалете появились распечатанные фото президента США Джо Байдена, экс-президента страны Барака Обамы и других. После инцидента подростка отправили к психологу.
Фото: telegram-канал «Mash»
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Фотографии певицы Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ), лидеров западных стран: США Джо Байдена, Украины Владимира Зеленского, Франции Эммануэля Макрона повесили на главную елку в Твери. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «Портреты Макрона, Байдена, Зеленского, Пугачевой, Галкина* и [певицы Лаймы] Вайкуле повесили на центральной елке Твери», — сообщает очевидец telegram-каналу «Mash». Рядом с портретами появились надписи: «Россия правит миром» и «Россия лучше всех». Согласно данным telegram-канала, личность того, кто повесил портреты звезд и мировых лидеров, на данным момент не установлена. При этом никто из местных в полицию об этом не заявлял. Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургской гимназии один из учащихся наклеил на писсуары в мужском туалете портреты иностранных политиков. В туалете появились распечатанные фото президента США Джо Байдена, экс-президента страны Барака Обамы и других. После инцидента подростка отправили к психологу.