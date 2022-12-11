Эрдоган предложил Путину возить по зерновому коридору другие продукты 11 декабря 2022 в 17:20 Размер текста - 17 + Эрдоган предложил Путину возить по зерновому коридору другие товары Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину транспортировать по зерновому коридору другие продукты питания и товары. Об этом Эрдоган заявил в ходе телефонного разговора с Путиным. «Совместными усилиями мы обеспечили доставку более 13 миллионов тонн зерна нуждающимся. Также мы можем начать работать над экспортом различных продуктов питания и постепенно других товаров в рамках зернового коридора», — приводит Aksam слова Эрдогана. Также президент Турции пожелал Путину скорейшего прекращения конфликта между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что действительно российский лидер провел телефонный разговор с Эрдоганом, «Да. Телефонный разговор был. Готовим сообщение», — подтвердил Песков. Его слова приводит РИА Новости. Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину транспортировать по зерновому коридору другие продукты питания и товары. Об этом Эрдоган заявил в ходе телефонного разговора с Путиным. «Совместными усилиями мы обеспечили доставку более 13 миллионов тонн зерна нуждающимся. Также мы можем начать работать над экспортом различных продуктов питания и постепенно других товаров в рамках зернового коридора», — приводит Aksam слова Эрдогана. Также президент Турции пожелал Путину скорейшего прекращения конфликта между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что действительно российский лидер провел телефонный разговор с Эрдоганом, «Да. Телефонный разговор был. Готовим сообщение», — подтвердил Песков. Его слова приводит РИА Новости. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям