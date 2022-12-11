Эрдоган предложил Путину возить по зерновому коридору другие продукты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, эрдоган реджеп тайип
Эрдоган предложил Путину возить по зерновому коридору другие товары Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину транспортировать по зерновому коридору другие продукты питания и товары. Об этом Эрдоган заявил в ходе телефонного разговора с Путиным.

«Совместными усилиями мы обеспечили доставку более 13 миллионов тонн зерна нуждающимся. Также мы можем начать работать над экспортом различных продуктов питания и постепенно других товаров в рамках зернового коридора», — приводит Aksam слова Эрдогана. Также президент Турции пожелал Путину скорейшего прекращения конфликта между Россией и Украиной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что действительно российский лидер провел телефонный разговор с Эрдоганом, «Да. Телефонный разговор был. Готовим сообщение», — подтвердил Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину транспортировать по зерновому коридору другие продукты питания и товары. Об этом Эрдоган заявил в ходе телефонного разговора с Путиным. «Совместными усилиями мы обеспечили доставку более 13 миллионов тонн зерна нуждающимся. Также мы можем начать работать над экспортом различных продуктов питания и постепенно других товаров в рамках зернового коридора», — приводит Aksam слова Эрдогана. Также президент Турции пожелал Путину скорейшего прекращения конфликта между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что действительно российский лидер провел телефонный разговор с Эрдоганом, «Да. Телефонный разговор был. Готовим сообщение», — подтвердил Песков. Его слова приводит РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...