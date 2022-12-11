Польше предрекли развал в ближайшие годы

11 декабря 2022 в 19:25 Размер текста - 17 +

Независимость Польши — не что иное, как иллюзия, пишет My?l Polska Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ситуация в Польше сейчас схожа с обстановкой в Речи Посполитой перед ее развалом. Об этом написали в My?l Polska. «Нынешнее положение поляков все больше напоминает положение разваливающейся Речи Посполитой второй половины восемнадцатого века», — заявил автор статьи Анджей Шлензак. Обозреватель отметил, что в то время иностранные державы имели свои партии на польской территории, которые осуществляли свою внутреннюю политику путем вмешательства других государств. Это и привело страну к потере независимости. Журналист подчеркнул, что смерть двух человек в результате падения в Польше украинских ракет, наглость властей Украины, «раболепная доступность» правительства по отношению к США стремительно приближают страну к распаду. «Независимое польское государство — это иллюзия», — заключил автор статьи. Ранее, 15 ноября, в Польше упали две ракеты. В результате происшествия погибли два человека. Президент республики Анжей Дуда заявил, что снаряды, скорее всего, принадлежат украинским ПВО. Также автор издания My?l Polska Станислав Белень заявил, что Польша загнала себя в ловушку, встав против РФ и оказавшись в зависимости от США, сообщает «Царьград».

Ситуация в Польше сейчас схожа с обстановкой в Речи Посполитой перед ее развалом. Об этом написали в My?l Polska. «Нынешнее положение поляков все больше напоминает положение разваливающейся Речи Посполитой второй половины восемнадцатого века», — заявил автор статьи Анджей Шлензак. Обозреватель отметил, что в то время иностранные державы имели свои партии на польской территории, которые осуществляли свою внутреннюю политику путем вмешательства других государств. Это и привело страну к потере независимости. Журналист подчеркнул, что смерть двух человек в результате падения в Польше украинских ракет, наглость властей Украины, «раболепная доступность» правительства по отношению к США стремительно приближают страну к распаду. «Независимое польское государство — это иллюзия», — заключил автор статьи. Ранее, 15 ноября, в Польше упали две ракеты. В результате происшествия погибли два человека. Президент республики Анжей Дуда заявил, что снаряды, скорее всего, принадлежат украинским ПВО. Также автор издания My?l Polska Станислав Белень заявил, что Польша загнала себя в ловушку, встав против РФ и оказавшись в зависимости от США, сообщает «Царьград».