Польше предрекли развал в ближайшие годы

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Виды Будапешта. Венгрия, продукты, еда, центральный рынок будапешта, флаг польши
Независимость Польши — не что иное, как иллюзия, пишет My?l Polska Фото:

Ситуация в Польше сейчас схожа с обстановкой в Речи Посполитой перед ее развалом. Об этом написали в My?l Polska.

«Нынешнее положение поляков все больше напоминает положение разваливающейся Речи Посполитой второй половины восемнадцатого века», — заявил автор статьи Анджей Шлензак. Обозреватель отметил, что в то время иностранные державы имели свои партии на польской территории, которые осуществляли свою внутреннюю политику путем вмешательства других государств. Это и привело страну к потере независимости.

Журналист подчеркнул, что смерть двух человек в результате падения в Польше украинских ракет, наглость властей Украины, «раболепная доступность» правительства по отношению к США стремительно приближают страну к распаду. «Независимое польское государство — это иллюзия», — заключил автор статьи.

Ранее, 15 ноября, в Польше упали две ракеты. В результате происшествия погибли два человека. Президент республики Анжей Дуда заявил, что снаряды, скорее всего, принадлежат украинским ПВО. Также автор издания My?l Polska Станислав Белень заявил, что Польша загнала себя в ловушку, встав против РФ и оказавшись в зависимости от США, сообщает «Царьград».

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Ситуация в Польше сейчас схожа с обстановкой в Речи Посполитой перед ее развалом. Об этом написали в My?l Polska. «Нынешнее положение поляков все больше напоминает положение разваливающейся Речи Посполитой второй половины восемнадцатого века», — заявил автор статьи Анджей Шлензак. Обозреватель отметил, что в то время иностранные державы имели свои партии на польской территории, которые осуществляли свою внутреннюю политику путем вмешательства других государств. Это и привело страну к потере независимости. Журналист подчеркнул, что смерть двух человек в результате падения в Польше украинских ракет, наглость властей Украины, «раболепная доступность» правительства по отношению к США стремительно приближают страну к распаду. «Независимое польское государство — это иллюзия», — заключил автор статьи. Ранее, 15 ноября, в Польше упали две ракеты. В результате происшествия погибли два человека. Президент республики Анжей Дуда заявил, что снаряды, скорее всего, принадлежат украинским ПВО. Также автор издания My?l Polska Станислав Белень заявил, что Польша загнала себя в ловушку, встав против РФ и оказавшись в зависимости от США, сообщает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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