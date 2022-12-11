Министр обороны Украины рассекретил планы Киева

Министр обороны Украины: ВСУ буду наступать после наступления холодов

12 декабря 2022 в 08:03 Размер текста - 17 +

Армия ВСУ ждет наступления холодов, чтобы избавиться от проблемы распутицы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины рассчитывают дождаться окончания неблагоприятных погодных условий, которые мешают передвижению войск. После наступления морозов ВСУ планируют начать наступление. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. «Я думаю, что это уменьшение активности имеет место из-за погодных условий. Но украинские Вооруженные силы не думают останавливаться. Поэтому, используя момент, когда почва станет более твердой, я убежден, что мы будем продолжать наши контратаки», — заявил Резников на встрече с министром обороны Швеции Полом Йонсоном. Его слова передает издание Pravda.Ru. Резников добавил, что в планы Украины входит возвращение страны к границам 1991 года. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В ходе нее к России были присоединены четыре новые территории. Жители ДНР, ЛНР, Луганской и Запорожской областей проголосовали за вхождение в состав России на референдумах. После этого в стране началась частичная мобилизация. Сейчас ход боевых действий замедлился из-за погодных условий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет менять свои планы в специальной военной операции на фоне непогоды.

Вооруженные силы Украины рассчитывают дождаться окончания неблагоприятных погодных условий, которые мешают передвижению войск. После наступления морозов ВСУ планируют начать наступление. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. «Я думаю, что это уменьшение активности имеет место из-за погодных условий. Но украинские Вооруженные силы не думают останавливаться. Поэтому, используя момент, когда почва станет более твердой, я убежден, что мы будем продолжать наши контратаки», — заявил Резников на встрече с министром обороны Швеции Полом Йонсоном. Его слова передает издание Pravda.Ru. Резников добавил, что в планы Украины входит возвращение страны к границам 1991 года. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В ходе нее к России были присоединены четыре новые территории. Жители ДНР, ЛНР, Луганской и Запорожской областей проголосовали за вхождение в состав России на референдумах. После этого в стране началась частичная мобилизация. Сейчас ход боевых действий замедлился из-за погодных условий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет менять свои планы в специальной военной операции на фоне непогоды.