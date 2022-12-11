В городах ХМАО отменили занятия второй смены из-за морозов

В ХМАО из-за низкой температуры воздуха отменили занятия второй смены в школах. URA.RU подготовило список актировок в муниципалитетах региона.
«Активное сообщение об объявлении актированного дня 12 декабря: Нижневартовск, Лангепас, Мегион — диапазон классов с 1 по 4. В Радужном занятия второй смены отменили с 1 по 8 класс», — сказано в сообщении на портале «Госуслуги».
Также занятия второй смены с 1 по 4 класс отменили в поселениях: Ваховск, Большетархово, Вата, Зайцева Речка, Излучинск, Покур, Высокий Мыс, Саранпауль, Ломбовож, Щекурья. С 1 по 8 класс отменили занятия в деревнях: Чехломей, Охтеурье, Ларьяк, Новоаганск, Варьеган. С 1 по 11 класс отменили занятие в поселении Корлики.
Ранее URA.RU писало, что утром 12 декабря в Нижневартовске, Сургуте, Нефтеюганске и других городах и поселениях ХМАО отменили занятия первой смены у школьников. Тогда по данным сервиса в некоторых поселениях температура воздуха опустилась до -37 градусов.
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