11 декабря 2022
10 декабря 2022

В городах ХМАО отменили занятия второй смены из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ. Челябинск, зима, мороз, ледяные узоры, сосульки
В ХМАО 12 декабря отменили занятия в некоторых муниципалитетах Фото:

В ХМАО из-за низкой температуры воздуха отменили занятия второй смены в школах. URA.RU подготовило список актировок в муниципалитетах региона.

«Активное сообщение об объявлении актированного дня 12 декабря: Нижневартовск, Лангепас, Мегион — диапазон классов с 1 по 4. В Радужном занятия второй смены отменили с 1 по 8 класс», — сказано в сообщении на портале «Госуслуги».

Также занятия второй смены с 1 по 4 класс отменили в поселениях: Ваховск, Большетархово, Вата, Зайцева Речка, Излучинск, Покур, Высокий Мыс, Саранпауль, Ломбовож, Щекурья. С 1 по 8 класс отменили занятия в деревнях: Чехломей, Охтеурье, Ларьяк, Новоаганск, Варьеган. С 1 по 11 класс отменили занятие в поселении Корлики.

Ранее URA.RU писало, что утром 12 декабря в Нижневартовске, Сургуте, Нефтеюганске и других городах и поселениях ХМАО отменили занятия первой смены у школьников. Тогда по данным сервиса в некоторых поселениях температура воздуха опустилась до -37 градусов.

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В ХМАО из-за низкой температуры воздуха отменили занятия второй смены в школах. URA.RU подготовило список актировок в муниципалитетах региона. «Активное сообщение об объявлении актированного дня 12 декабря: Нижневартовск, Лангепас, Мегион — диапазон классов с 1 по 4. В Радужном занятия второй смены отменили с 1 по 8 класс», — сказано в сообщении на портале «Госуслуги». Также занятия второй смены с 1 по 4 класс отменили в поселениях: Ваховск, Большетархово, Вата, Зайцева Речка, Излучинск, Покур, Высокий Мыс, Саранпауль, Ломбовож, Щекурья. С 1 по 8 класс отменили занятия в деревнях: Чехломей, Охтеурье, Ларьяк, Новоаганск, Варьеган. С 1 по 11 класс отменили занятие в поселении Корлики. Ранее URA.RU писало, что утром 12 декабря в Нижневартовске, Сургуте, Нефтеюганске и других городах и поселениях ХМАО отменили занятия первой смены у школьников. Тогда по данным сервиса в некоторых поселениях температура воздуха опустилась до -37 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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