Занятия в школах ХМАО отменены из-за морозов

12 декабря 2022 в 06:06 Размер текста - 17 +

Из-за морозов у школьников в ХМАО отменили занятия первой смены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске, Сургуте, Нефтеюганске и других городах и поселениях ХМАО 12 декабря отменили занятия первой смены у школьников. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». Активное сообщение об объявлении актированного дня. Диапазон классов — с 1 по 8: г. Сургут, г. Нижневартовск, г. Радужный, пгт. Новоаганск, с. Варьеган, г. Когалым, г. Покачи, п. Ульт-Ягун, д. Русскинская, п. Тром-Аган, п. г. т. Федоровский, п. Аган, п. Нижнесортымский, п. Высокий Мыс, с. Покур, пгт. Излучинск, п. Зайцева Речка, д. Вата, с. Большетархово, г. Мегион, г. Лангепас, п. Сосновка, с. Угут, д. Каюкова, д. Чехломей, с. Охтеурье, с. Ларьяк, с. п. Локосово, п. Солнечный, п. г. т. Барсово, п. г. т. Белый Яр. Диапазон классов — с 1 по 11: п. Ваховск, с. Корлики. Диапазон классов — с 1 по 4, смена — первая. П. Сорум, д. Ломбовож, д. Щекурья, с. Саранпауль, с. Селиярово, п. Сингапай, с. Чеускино, п. Усть-Юган, п. Юганская Обь, пгт. Пойковский, г. Нефтеюганск, д. Сайгатина, г. Пыть-Ях, с. Лемпино, г. Лянтор, д. Лямина, с. Сытомино, п. Каркатеевы. По данным сервиса в некоторых поселениях температура воздуха опустилась до -37 градусов. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ожидается похолодание до -42 градусов и порывы ветра. Потепление ожидается в середине недели.

В Нижневартовске, Сургуте, Нефтеюганске и других городах и поселениях ХМАО 12 декабря отменили занятия первой смены у школьников. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». Активное сообщение об объявлении актированного дня. Диапазон классов — с 1 по 8: г. Сургут, г. Нижневартовск, г. Радужный, пгт. Новоаганск, с. Варьеган, г. Когалым, г. Покачи, п. Ульт-Ягун, д. Русскинская, п. Тром-Аган, п. г. т. Федоровский, п. Аган, п. Нижнесортымский, п. Высокий Мыс, с. Покур, пгт. Излучинск, п. Зайцева Речка, д. Вата, с. Большетархово, г. Мегион, г. Лангепас, п. Сосновка, с. Угут, д. Каюкова, д. Чехломей, с. Охтеурье, с. Ларьяк, с. п. Локосово, п. Солнечный, п. г. т. Барсово, п. г. т. Белый Яр. Диапазон классов — с 1 по 11: п. Ваховск, с. Корлики. Диапазон классов — с 1 по 4, смена — первая. П. Сорум, д. Ломбовож, д. Щекурья, с. Саранпауль, с. Селиярово, п. Сингапай, с. Чеускино, п. Усть-Юган, п. Юганская Обь, пгт. Пойковский, г. Нефтеюганск, д. Сайгатина, г. Пыть-Ях, с. Лемпино, г. Лянтор, д. Лямина, с. Сытомино, п. Каркатеевы. По данным сервиса в некоторых поселениях температура воздуха опустилась до -37 градусов. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ожидается похолодание до -42 градусов и порывы ветра. Потепление ожидается в середине недели.