В ХМАО на «трассе смерти» из-за непогоды ограничили скорость

12 декабря 2022 в 13:10 Размер текста - 17 +

На трассе Тюмень-ХМАО ограничили скорость движения Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В ХМАО на участке трассы P-404 Тюмень — ХМАО, называемой в народе «трассой смерти», ограничили скорость движения из-за непогоды. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Югры. «В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный ветер и метель), на участке автодорог „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“ с 846 по 953 км ограничен скоростной режим движения для всех видов транспорта до 70 км/ч», — сказано в сообщении. Также скорость движения была ограничена на участке трассы «Иртыш» с 0 по 72 км в Ханты-Мансийском районе. Ранее URA.RU писало, что на «трассе смерти» произошло массовое ДТП с фурой, где пострадал годовалый ребенок и еще три жителя Ханты-Мансийска. Тогда авария произошла в Тобольском районе.

В ХМАО на участке трассы P-404 Тюмень — ХМАО, называемой в народе «трассой смерти», ограничили скорость движения из-за непогоды. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Югры. «В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный ветер и метель), на участке автодорог „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“ с 846 по 953 км ограничен скоростной режим движения для всех видов транспорта до 70 км/ч», — сказано в сообщении. Также скорость движения была ограничена на участке трассы «Иртыш» с 0 по 72 км в Ханты-Мансийском районе. Ранее URA.RU писало, что на «трассе смерти» произошло массовое ДТП с фурой, где пострадал годовалый ребенок и еще три жителя Ханты-Мансийска. Тогда авария произошла в Тобольском районе.