На «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО произошло массовое ДТП с фурой. Фото

22 октября 2022 в 09:32 Размер текста - 17 +

В аварии столкнулись две легковушки и фура Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Годовалый ребенок и еще три жителя Ханты-Мансийска пострадали в массовом ДТП на «трассе смерти» P-404 Тюмень — ХМАО. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. Инцидент произошел в Тобольском районе. «В 21:14 на 269-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск водитель автомобиля Nissan, совершая маневр обгона, выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилем Chevrolet, после чего Nissan отбросило в большегруз Freightliner», — уточнили детали аварии в региональном УГИБДД. На данный момент все обстоятельства ДТП еще выясняются. Известно, что в инциденте пострадал ребенок в возрасте одного года и десяти месяцев. Его состояние не уточняется. Также помощь понадобилась еще трем людям: 24-летнему водителю Nissan, управлявшей Chevrolet 41-летней женщине и ее 47-летнему пассажиру, с которыми и ехал ребенок. Все участники ДТП являются жителями Ханты-Мансийска. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Тюмень — Курган образовалась пробка из-за массового ДТП. Очевидцы сообщают, что затор растягивается на километры.

Годовалый ребенок и еще три жителя Ханты-Мансийска пострадали в массовом ДТП на «трассе смерти» P-404 Тюмень — ХМАО. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. Инцидент произошел в Тобольском районе. «В 21:14 на 269-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск водитель автомобиля Nissan, совершая маневр обгона, выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилем Chevrolet, после чего Nissan отбросило в большегруз Freightliner», — уточнили детали аварии в региональном УГИБДД. На данный момент все обстоятельства ДТП еще выясняются. Известно, что в инциденте пострадал ребенок в возрасте одного года и десяти месяцев. Его состояние не уточняется. Также помощь понадобилась еще трем людям: 24-летнему водителю Nissan, управлявшей Chevrolet 41-летней женщине и ее 47-летнему пассажиру, с которыми и ехал ребенок. Все участники ДТП являются жителями Ханты-Мансийска. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Тюмень — Курган образовалась пробка из-за массового ДТП. Очевидцы сообщают, что затор растягивается на километры.