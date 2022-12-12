Курганского депутата обязали выплатить долг бывшему партнеру

Депутата гордумы Кургана Андрея Кацая обязали заплатить долг экс-партнеру по бизнесу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской городской думы Андрей Кацай должен будет выплатить более 3,6 млн рублей своему бывшему партнеру по бизнесу. Информация появилась на сайте 18-го арбитражного апелляционного суда.

«Взыскать с Кацая Андрея Михайловича в пользу Попова Евгения Ивановича 3 617 219 руб. 38 коп <…> за пользование чужими денежными средствами», — говорится в постановлении. Финансовый спор возник после разногласий по соглашению о распределении обязанностей по управлению ООО «Альфа-Мед» в 2018 году.

Попов и Кацай стали учредителями медицинского центра в 2005 году. Спустя 13 лет предприниматели договорились о разделе предприятия. Кацай оставался директором компании с правом управления и распределения доходов. Попов получал ежемесячный доход от сдачи в аренду принадлежащих ему помещений по улице Красина в Кургане.

«Ссылаясь на ненадлежащее исполнение заключенного соглашения от 01.01.2018 истец обратился с иском о взыскании с Кацая А.М. задолженности в сумме 3 255 000 руб.», — говорится в материалах дела. Долг возник за период с июля по декабрь 2019 г.

Тяжба длилась с сентября 2021 года. После заседания в Курганском областном арбитражном суде и двух апелляций дело рассмотрели в Восемнадцатом арбитражном суде. Было решено удовлетворить исковые заявления Попова, который вместе с основным долгом должен получить проценты за пользование чужими средствами в размере 321 тыс. руб. и более 40 тыс. судебных расходов.

Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Кацай стал самым богатым депутатом гордумы. При этом доходы депутата за 2021 год снизились по сравнению с предыдущим.