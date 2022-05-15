У самого богатого депутата гордумы Кургана стало больше квартир

Депутат Курганской городской думы Андрей Кацай задекларировал за 2021 год 115,6 млн рублей дохода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Депутат Курганской городской думы Андрей Кацай владеет четырьмя квартирами и долями в пяти квартирах. За 2020 год самый богатый депутат гордумы указывал в собственности одну квартиру. Декларации парламентариев Кургана за 2021 год размещены на официальном сайте муниципалитета.

«Вид объекта недвижимости: квартира (½ доли), квартира (1/20), квартира (1/3), квартира (½), квартира (½), квартира (4 шт.). Страна расположения — Россия», — указано в опубликованном документе. Также Кацай владеет тремя земельными участками и долей одного участка. В его собственности несколько нежилых помещений и объект незавершенного строительства. В автопарке депутата три автомобиля: Volkswagen Touareg и две «Лады Ларгус». За прошлый год депутат задекларировал доход в 115,6 млн рублей. Это на 7,4 млн меньше, чем за 2020 год. Тогда его доход составлял более 123 миллионов рублей. Дозвониться до Кацая, чтобы получить его комментарий по поводу опубликованных деклараций, URA.RU не удалось.

На втором месте по доходам среди депутатов гордумы Кургана — Артем Исламов, который разбогател в десять раз. Согласно декларации, его доход за прошлый год составил 20 млн рублей (в 2020 — 2,8 млн рублей). На третьем — Анастасия Денисенко. За 2021 год она задекларировала 16,1 млн рублей дохода. Председатель гордумы Игорь Прозоров заработал за год 2,08 млн рублей (в 2020 году — 1,79 млн рублей). Самым бедным депутатом курганской гордумы оказался Артем Пущин. Его доход составил 237 385 рублей.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана опубликовала данные о средних заработных платах руководителей муниципальных учреждений. В прошлом году больше всех заработал директор Специализированного дорожного предприятия Иван Ситников.

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