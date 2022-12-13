Рогозин указал, что необходимо для изгнания ВСУ из Марьинки. Видео

Рогозин указал, что необходимо для изгнания ВСУ из Марьинки. Видео

14 декабря 2022 в 01:00 Размер текста - 17 +

Находящийся на фронте Дмитрий Рогозин заявил, что задачи, поставленные перед российскими бойцами будут решены Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для того, чтобы решить боевые задачи нужно подавить электронные средства противника. Об этом заявил экс-глава корпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «Наша пехота работает. Задача, которая поставлена командам, она, безусловно, будет решена. Что для этого необходимо — средства разведки, средства подавления электронных средств противника, тяжелое вооружение, потому что наступать очень сложно, все простреливается», — сказал Рогозин на видеозаписи, опубликованной в telegram-канале RT. Кадры сняты в районе Марьинки (ДНР), где сейчас идут ожесточенные бои. Ранее Рогозин призвал Москву «принять решительные меры» относительно фронта. Сейчас он находится на фронте. Накануне он сообщил, что вместе со своей группой попал под обстрел, передает телеканал 360. Рогозину пришлось оставить машину с пробитым колесом и несколько километров пройти вместе с бойцами до укрытий.

Для того, чтобы решить боевые задачи нужно подавить электронные средства противника. Об этом заявил экс-глава корпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «Наша пехота работает. Задача, которая поставлена командам, она, безусловно, будет решена. Что для этого необходимо — средства разведки, средства подавления электронных средств противника, тяжелое вооружение, потому что наступать очень сложно, все простреливается», — сказал Рогозин на видеозаписи, опубликованной в telegram-канале RT. Кадры сняты в районе Марьинки (ДНР), где сейчас идут ожесточенные бои. Ранее Рогозин призвал Москву «принять решительные меры» относительно фронта. Сейчас он находится на фронте. Накануне он сообщил, что вместе со своей группой попал под обстрел, передает телеканал 360. Рогозину пришлось оставить машину с пробитым колесом и несколько километров пройти вместе с бойцами до укрытий.