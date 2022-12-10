Находящийся на фронте Рогозин призвал Москву к решительным мерам

10 декабря 2022 в 16:46 Размер текста - 17 +

Москва должна принять решительные меры, заявил Дмитрий Рогозин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-глава Москва корпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин призвал Москву «принять решительные меры» относительно фронта. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Надеюсь, те, кому я в Москву передаю важную информацию о реальных потребностях фронта, примут решительные меры», — написал Рогозин. Он подчеркнул, что кадры, отправленные в Москву, снял на телефон «из-под броника»: «Там, где мы были, можно лишь на адреналине передвигаться и, тем более, работать». Сейчас Рогозин находится на фронте. Ранее он сообщил, что вместе со своей группой попал под обстрел, передает телеканал 360. Рогозину пришлось оставить машину с пробитым колесом и несколько километров пройти вместе с бойцами до укрытий. «Очень тяжело дорога идет, простреливается все, большой груз на плечах», — сказал Рогозин. Его слова передает telegram-канал RT . Рогозин возглавляет группу военных советников в зоне спецоперации. Вскоре после назначения он призвал добровольцев ехать на фронт.

Экс-глава Москва корпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин призвал Москву «принять решительные меры» относительно фронта. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Надеюсь, те, кому я в Москву передаю важную информацию о реальных потребностях фронта, примут решительные меры», — написал Рогозин. Он подчеркнул, что кадры, отправленные в Москву, снял на телефон «из-под броника»: «Там, где мы были, можно лишь на адреналине передвигаться и, тем более, работать». Сейчас Рогозин находится на фронте. Ранее он сообщил, что вместе со своей группой попал под обстрел, передает телеканал 360. Рогозину пришлось оставить машину с пробитым колесом и несколько километров пройти вместе с бойцами до укрытий. «Очень тяжело дорога идет, простреливается все, большой груз на плечах», — сказал Рогозин. Его слова передает telegram-канал RT. Рогозин возглавляет группу военных советников в зоне спецоперации. Вскоре после назначения он призвал добровольцев ехать на фронт.