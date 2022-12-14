Reuters: Россия начала продавать нефть в Индию себе в убыток

15 декабря 2022 в 01:29 Размер текста - 17 +

По данным Reuters, в некоторых случаях российская нефть продается дешевле себестоимости Фото: media.gazprom-neft.ru Российская нефть Urals продается Индии дешевле установленного G7 потолка цен. Об этом пишет издание Reuters. «После введения Европой и странами G7 потолка цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель Москва начала искать покупателей на рынках Азии. Индия стала крупным рынком сбыта нефти после февраля 2022 года. Российские производители, из-за действий западных стран, были вынуждены вступить в конкуренцию с поставщиками Азии, Европы и с Ближнего Востока и снизить цены на поставки. Стоимость фрахта выросла до 11-19 долларов за баррель», — пишет издание Reuters со ссылкой на источники в нефтяной индустрии. В этом месяце, по данным издания, скидка на поставки российской нефти Urals в Индию достигла 12-15 долларов. В некоторых случаях, с учетом страхования и транспортировки, нефть продавалась дешевле себестоимости. Скидка, с учетом фрахта, может достигать более 30 долларов за баррель. Ранее Индия заявила, что продолжит закупать нефть у России, несмотря на советы США. Высокопоставленный чиновник отметил, что каждый, кто организует поставку, страхование и финансирование за пределами ЕС, может купить нефть.

Российская нефть Urals продается Индии дешевле установленного G7 потолка цен. Об этом пишет издание Reuters. «После введения Европой и странами G7 потолка цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель Москва начала искать покупателей на рынках Азии. Индия стала крупным рынком сбыта нефти после февраля 2022 года. Российские производители, из-за действий западных стран, были вынуждены вступить в конкуренцию с поставщиками Азии, Европы и с Ближнего Востока и снизить цены на поставки. Стоимость фрахта выросла до 11-19 долларов за баррель», — пишет издание Reuters со ссылкой на источники в нефтяной индустрии. В этом месяце, по данным издания, скидка на поставки российской нефти Urals в Индию достигла 12-15 долларов. В некоторых случаях, с учетом страхования и транспортировки, нефть продавалась дешевле себестоимости. Скидка, с учетом фрахта, может достигать более 30 долларов за баррель. Ранее Индия заявила, что продолжит закупать нефть у России, несмотря на советы США. Высокопоставленный чиновник отметил, что каждый, кто организует поставку, страхование и финансирование за пределами ЕС, может купить нефть.