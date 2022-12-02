Индия без советов США решила продолжить закупать нефть у России

03 декабря 2022 в 01:25 Размер текста - 17 +

Индия продолжит покупать российскую нефть Фото: Алексей Андронов © URA.RU Индия продолжить закупать нефть из любой точки мира, включая Россию, чтобы удовлетворить свои энергетические потребности. Об этом заявил высокопоставленный чиновник в преддверии вступления в силу ограничений ЕС на российскую нефть. «В отличие от Ирана и Венесуэлы, на покупку нефти у России нет санкций. Поэтому каждый, кто организует поставку, страхование и финансирование за пределами ЕС, может купить нефть», — передает заявление чиновника издание Press Trust of India . Ранее URA.RU писало, что США разрешит Индии покупать российскую нефть по цене, превышающей установленное значение, но при условии, что страна не будет пользоваться западными страховыми, финансовыми и морскими услугами. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет продавать нефть странам, которые поддержали потолок цен.

Индия продолжить закупать нефть из любой точки мира, включая Россию, чтобы удовлетворить свои энергетические потребности. Об этом заявил высокопоставленный чиновник в преддверии вступления в силу ограничений ЕС на российскую нефть. «В отличие от Ирана и Венесуэлы, на покупку нефти у России нет санкций. Поэтому каждый, кто организует поставку, страхование и финансирование за пределами ЕС, может купить нефть», — передает заявление чиновника издание Press Trust of India. Ранее URA.RU писало, что США разрешит Индии покупать российскую нефть по цене, превышающей установленное значение, но при условии, что страна не будет пользоваться западными страховыми, финансовыми и морскими услугами. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет продавать нефть странам, которые поддержали потолок цен.