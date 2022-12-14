14 декабря 2022

Французы устроили массовые беспорядки после выхода сборной в финал ЧМ. Видео

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Финальный матч Франция - Хорватия в фан-зоне. Екатеринбург, флаг франции, французские болельщики
В французском городе Монпелье начались массовые беспорядки после выхода сборной Франции в финал ЧМ Фото:
новость из сюжета
Чемпионат мира по футболу-2022

Болельщики сборной Франции устроили массовые беспорядки в Монпелье (город во Франции — прим. ред.) после выхода сборной страны в финал Чемпионата Мира по футболу 2022. Кадры со столкновениями болельщиков появились в соцсетях.

«Францию ждет горячая ночь. Начало Монпелье», — сообщают очевидцы в telegram-канале «K/On/Off». Сотни болельщиков вышли на улицы города после победы над сборной Марокко со счетом 2:0.

Финал ЧМ-2022 состоится 18 декабря в 18 часов по московскому времени. В матче встретятся сборные Франции и Аргентины.

Ранее URA.RU сообщало, что телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал своего фаворита чемпионата мира по футболу в Катаре. По его мнению, встреча будет равной, но победу одержат французы.

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Болельщики сборной Франции устроили массовые беспорядки в Монпелье (город во Франции — прим. ред.) после выхода сборной страны в финал Чемпионата Мира по футболу 2022. Кадры со столкновениями болельщиков появились в соцсетях. «Францию ждет горячая ночь. Начало Монпелье», — сообщают очевидцы в telegram-канале «K/On/Off». Сотни болельщиков вышли на улицы города после победы над сборной Марокко со счетом 2:0. Финал ЧМ-2022 состоится 18 декабря в 18 часов по московскому времени. В матче встретятся сборные Франции и Аргентины. Ранее URA.RU сообщало, что телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал своего фаворита чемпионата мира по футболу в Катаре. По его мнению, встреча будет равной, но победу одержат французы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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