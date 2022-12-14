Французы устроили массовые беспорядки после выхода сборной в финал ЧМ. Видео

15 декабря 2022 в 03:04 Размер текста - 17 +

В французском городе Монпелье начались массовые беспорядки после выхода сборной Франции в финал ЧМ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Чемпионат мира по футболу-2022 Болельщики сборной Франции устроили массовые беспорядки в Монпелье (город во Франции — прим. ред.) после выхода сборной страны в финал Чемпионата Мира по футболу 2022. Кадры со столкновениями болельщиков появились в соцсетях. «Францию ждет горячая ночь. Начало Монпелье», — сообщают очевидцы в telegram-канале «K/On/Off». Сотни болельщиков вышли на улицы города после победы над сборной Марокко со счетом 2:0. Финал ЧМ-2022 состоится 18 декабря в 18 часов по московскому времени. В матче встретятся сборные Франции и Аргентины. Ранее URA.RU сообщало, что телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал своего фаворита чемпионата мира по футболу в Катаре. По его мнению, встреча будет равной, но победу одержат французы.

Болельщики сборной Франции устроили массовые беспорядки в Монпелье (город во Франции — прим. ред.) после выхода сборной страны в финал Чемпионата Мира по футболу 2022. Кадры со столкновениями болельщиков появились в соцсетях. «Францию ждет горячая ночь. Начало Монпелье», — сообщают очевидцы в telegram-канале «K/On/Off». Сотни болельщиков вышли на улицы города после победы над сборной Марокко со счетом 2:0. Финал ЧМ-2022 состоится 18 декабря в 18 часов по московскому времени. В матче встретятся сборные Франции и Аргентины. Ранее URA.RU сообщало, что телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал своего фаворита чемпионата мира по футболу в Катаре. По его мнению, встреча будет равной, но победу одержат французы.