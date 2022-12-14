14 декабря 2022

Губерниев назвал своего фаворита чемпионата мира по футболу в Катаре

Губерниев: Франция выглядит фаворитом финала чемпионата мира по футболу
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Финал чемпионата мира по футболу в Катаре пройдет 18 декабря Фото:
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Чемпионат мира по футболу-2022

В финале чемпионата мира по футболу в Катаре сборная Франции кажется фаворитом перед аргентинцами, но команды равны по силе. Об этом в разговоре с URA.RU заявил телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Здесь 50 на 50. Фавориты, мне кажется, больше французы. Но это игра равных соперников, поэтому посмотрим», — сказал Дмитрий Губерниев.

В Катаре определился второй финалист чемпионата мира по футболу 2022 года. В главном матче турнира сыграют Аргентина и Франция. Последние обыграли в полуфинале Марокко со счетом 2:0. Подопечные Дидье Дешама второй раз подряд прошли в финал мирового первенства. В 2018 году французы выиграли мундиаль, который проходил в России, став двукратными чемпионами мира по футболу. Финал нынешнего розыгрыша пройдет 18 декабря.

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В финале чемпионата мира по футболу в Катаре сборная Франции кажется фаворитом перед аргентинцами, но команды равны по силе. Об этом в разговоре с URA.RU заявил телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. «Здесь 50 на 50. Фавориты, мне кажется, больше французы. Но это игра равных соперников, поэтому посмотрим», — сказал Дмитрий Губерниев. В Катаре определился второй финалист чемпионата мира по футболу 2022 года. В главном матче турнира сыграют Аргентина и Франция. Последние обыграли в полуфинале Марокко со счетом 2:0. Подопечные Дидье Дешама второй раз подряд прошли в финал мирового первенства. В 2018 году французы выиграли мундиаль, который проходил в России, став двукратными чемпионами мира по футболу. Финал нынешнего розыгрыша пройдет 18 декабря.
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