РБК: власти РФ собираются продлить ответные санкции против Европы на полгода

15 декабря 2022 в 10:17 Размер текста - 17 +

Запрет на въезд фур из Евросоюза будет действовать до 30 июня 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство РФ намерено продлить запрет на въезд фур из Евросоюза до 30 июня 2023 года. Такие меры были приняты в ответ на антироссийские санкции ЕС. «Российские власти собираются продлить запрет на въезд грузовиков из Евросоюза на шесть месяцев, то есть до 30 июня 2023 года», — заявил источник, которому известны итоги совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова. Его слова передает РБК. После начала конфликта на Украине Евросоюз ввел ряд антироссийских запретов. Так, министры иностранных дел ЕС собрались 12 декабря для обсуждения девятого пакета санкций в отношении РФ. Пакет включает в себя список, в который внесены около 200 физических и юридических лиц в черный список Европейского союза, сообщает MK.RU .

Правительство РФ намерено продлить запрет на въезд фур из Евросоюза до 30 июня 2023 года. Такие меры были приняты в ответ на антироссийские санкции ЕС. «Российские власти собираются продлить запрет на въезд грузовиков из Евросоюза на шесть месяцев, то есть до 30 июня 2023 года», — заявил источник, которому известны итоги совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова. Его слова передает РБК. После начала конфликта на Украине Евросоюз ввел ряд антироссийских запретов. Так, министры иностранных дел ЕС собрались 12 декабря для обсуждения девятого пакета санкций в отношении РФ. Пакет включает в себя список, в который внесены около 200 физических и юридических лиц в черный список Европейского союза, сообщает MK.RU.