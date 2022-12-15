В США потеряли смысл поставлять ЗРК Patriot на Украину

Отправка Соединенными Штатами зенитно-ракетных комплексов Patriot для Украины — заранее проигрышное предложение из-за стоимости вооружения. Об этом заявил полковник запаса морской пехоты в отставке и старший советник CSIS Марк Канчиан.
«Выстрел ракетой за миллион долларов по беспилотнику стоимостью 50 000 долларов — это проигрышное предложение», — заявил Канчиан. Его слова приводит The Free Press. По его словам, использовать такие дорогостоящие ракеты для того, чтобы сбить беспилотник, который стоит в разы дешевле — совершенно нерентабельно и неоптимально.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США согласятся на поставку ЗРК Patriot на Украину только после того, как Пентагон ответит на все вопросы о готовности ВСУ к использованию этого оружия. Позже выяснилось, что в Вашингтоне не подтвердили информацию СМИ о намерении поставлять ракетные комплексы Киеву. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
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Отправка Соединенными Штатами зенитно-ракетных комплексов Patriot для Украины — заранее проигрышное предложение из-за стоимости вооружения. Об этом заявил полковник запаса морской пехоты в отставке и старший советник CSIS Марк Канчиан. «Выстрел ракетой за миллион долларов по беспилотнику стоимостью 50 000 долларов — это проигрышное предложение», — заявил Канчиан. Его слова приводит The Free Press. По его словам, использовать такие дорогостоящие ракеты для того, чтобы сбить беспилотник, который стоит в разы дешевле — совершенно нерентабельно и неоптимально. Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США согласятся на поставку ЗРК Patriot на Украину только после того, как Пентагон ответит на все вопросы о готовности ВСУ к использованию этого оружия. Позже выяснилось, что в Вашингтоне не подтвердили информацию СМИ о намерении поставлять ракетные комплексы Киеву. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.