В США потеряли смысл поставлять ЗРК Patriot на Украину

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе
Бить дорогостоящей ракетой по беспилотникам, которые стоят в разы дешевле — нерентабельно, сказал Канчиан Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Отправка Соединенными Штатами зенитно-ракетных комплексов Patriot для Украины — заранее проигрышное предложение из-за стоимости вооружения. Об этом заявил полковник запаса морской пехоты в отставке и старший советник CSIS Марк Канчиан.

«Выстрел ракетой за миллион долларов по беспилотнику стоимостью 50 000 долларов — это проигрышное предложение», — заявил Канчиан. Его слова приводит The Free Press. По его словам, использовать такие дорогостоящие ракеты для того, чтобы сбить беспилотник, который стоит в разы дешевле — совершенно нерентабельно и неоптимально.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США согласятся на поставку ЗРК Patriot на Украину только после того, как Пентагон ответит на все вопросы о готовности ВСУ к использованию этого оружия. Позже выяснилось, что в Вашингтоне не подтвердили информацию СМИ о намерении поставлять ракетные комплексы Киеву. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

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Отправка Соединенными Штатами зенитно-ракетных комплексов Patriot для Украины — заранее проигрышное предложение из-за стоимости вооружения. Об этом заявил полковник запаса морской пехоты в отставке и старший советник CSIS Марк Канчиан. «Выстрел ракетой за миллион долларов по беспилотнику стоимостью 50 000 долларов — это проигрышное предложение», — заявил Канчиан. Его слова приводит The Free Press. По его словам, использовать такие дорогостоящие ракеты для того, чтобы сбить беспилотник, который стоит в разы дешевле — совершенно нерентабельно и неоптимально. Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США согласятся на поставку ЗРК Patriot на Украину только после того, как Пентагон ответит на все вопросы о готовности ВСУ к использованию этого оружия. Позже выяснилось, что в Вашингтоне не подтвердили информацию СМИ о намерении поставлять ракетные комплексы Киеву. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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